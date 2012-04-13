چهار هزار داوطلب در آزمون دکتری قم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 ، صبح جمعه در دو حوزه امتحانی دانشگاه قم و دانشگاه مفید و با حضور چهار هزار و چهار نفر از داوطلبان برگزار شد.



از میان چهار هزار و چهار نفر داوطلب آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز در قم دو هزار و 504 نفر در دانشگاه قم و هزار و 500 نفر در دانشگاه مفید با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 2 هزار و 856 نفر مرد و یکهزار و 148 نفر زن هستند.



در حوزه انتخابی دانشگاه قم تعداد هزار و 148 نفر زن و هزار و 356 نفر مرد برای شرکت در دوره تحصیلی دکتری به رقابت پرداختند و هزار و 500 داوطلب مرد نیز در دانشگاه مفید در آزمون دکتری سال 91 شرکت کردند.



در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 داوطلبان در 285 رشته تحصیلی با یکدیگر رقابت می‌کنند که در این میان رشته‌های فلسفه با 289 داوطلب‌، رشته مدیریت با 250 داوطلب و رشته علوم سیاسی با 245 داوطلب بیشترین شرکت کنندگان را در قم داشت.



آزمون دروس تخصصی از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح جمعه برگزار و آزمون دروس عمومی نیز بعد از ظهر جمعه و از ساعت 15برگزار خواهد شد.



نتیجه این آزمون در هفته اول خردادماه سال جاری اعلام و قبول شدگان سه برابر ظرفیت در مرحله بعد انتخاب رشته خواهند کرد.

