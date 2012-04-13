آغاز به کار "شبکه ورزش" با پخش زنده دیدار تراکتورسازی - فولاد

سید محسن لطیفی امروز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: شبکه ورزش که مختص پخش برنامه ها و رویدادهای ورزشی خواهد بود، از امروز رسما با پخش مستقیم دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: سیاست و هدف گذاری شبکه ورزش مبتنی بر بها دادن به ورزش شهرستانها است و بر این اساس قرار است اغلب رویدادهای ورزشی از جمله بازیهای فوتبال در شهرستانها از طریق شبکه ورزش برای علاقه مندان به صورت زنده پخش شود.

لطیفی همچنین به پخش مستقیم دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان از شبکه استانی آذربایجان شرقی (سهند) اشاره و یادآور شد: همچون بازیهای قبلی تیم تراکتورسازی که سعی شده به بهترین شکل و به صورت زنده به بینندگان و علاقه مندان به این تیم پخش شود، دیدار با فولاد خوزستان نیز به شکل مستقیم به بینندگان شبکه سهند پخش خواهد شد.

وی افزود: البته قبل از پخش دیدار تیمهای تراکتورسازی و فولاد، ساعت 16:30 جمعه بازی تیمهای لیگ یکی ماشین سازی تبریز و آلومینیوم هرمزگان از ورزشگاه تختی تبریز روی آنتن شبکه سهند خواهد رفت و به محض شروع شدن دیدار تراکتورسازی برابر فولاد راس ساعت 17 همان روز، این بازی از ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برای بینندگان شبکه استانی نمایش داده خواهد شد.

مدیرگروه ورزش سیمای مرکز آذربایجان شرقی در این خصوص عنوان داشت: با توجه به استقبال مردم از بازی های تیم تراکتورسازی، دیدار روز جمعه این تیم بطور کامل از شبکه سهند روی آنتن خواهد رفت و در دیدار ماشین سازی با آلومینیوم نیز اگر گلی به ثمر برسد، صحنه آن گل برای بینندگان پخش خواهد شد و علاوه بر این، در بین دو نیمه بازی تراکتورسازی و فولاد، بار دیگر آنتن در اختیار بازی ماشین سازی با آلومینیوم قرار خواهد گرفت.