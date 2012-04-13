ناهماهنگی مسئولان ارشد اقتصادی مهمترین عامل گرانی افسارگسیخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد گنجی در خطبههای امروز نماز جمعه جم با اشاره به قرارگرفتن در آخرین روزهای فروردینماه اظهار داشت: مسئولان باید به گذر شتابان زمان توجه بیشتری داشته باشند و برای شعار سال باید برنامهریزی اساسی و هدفمند صورت بگیرد تا شاهد رشد و تقویت تولید ملی باشیم.
امام جمعه جم اضافه کرد: مسئولان باید از هماکنون برنامهریزیهای لازم را انجام دهند و بدانند که چند طرح و پروژه در دست اجرا در سطح شهرها یا شهرستانها دارند و برای تقویت تولید ملی چه کاری انجام داده و یا برنامه دارند که انجام دهند.
وی با انتقاد از وضعیت آشفتگی بازار و بالارفتن غیرقانونی و بیرویه قیمتها، افزود: عدم هماهنگی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از عوامل تورم افسارگسیخته در کشور است و همچنین عدم نظارت جدی دولت بر بازار نیز از دیگر عوامل تورم است که باید تدبیر شود.
گنجی بر لزوم توسعه زیرساختهای فرهنگی تاکید کرد و گفت: احداث مصلا، ساخت مجتمع فرهنگی و توسعه مراکز دانشگاهی از مهمترین مسایلی است که مردم انتظار دارند به خوبی ساماندهی شود.
رفع معضل اشتغال از انجام سفرهای زیارتی مهمتر است
امام جمعه جم افزود: حل مشکل اشتغال در شهرستان جم یکی از اولویتهای مهم این شهرستان در سال جاری است و بیشک رفع معضل اشتغال از انجام سفرهای زیارتی مهمتر است و به ازای هر جوانی که مشغول به کار میشود فساد و بیبند و باری کاهش مییابد.
وی بحران آب در شهرستان جم را جدی خواند و ادامه داد: اگر برای حل این مشکل تدبیر جدی اندیشیده نشود با بحران آب در جم مواجه میشویم. مردم نیز باید در مصرف آب صرفهجویی کنند و مسئولان نیز نسبت به احداث خط کوثر تلاش بیشتری کنند.
گنجی در ادامه با اشاره به احکام جدید رهبر معظم انقلاب برای مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان داشت: از رئیس جمهور انتظار داریم در دوره جدید به صورت منظم در جلسات مجمع شرکت کند تا شاهد بهبود روند اجرایی کشور باشیم.
امام جمعه جم در ادامه با اشاره به سفر کوفی عنان به ایران اضافه کرد: فرستادن کوفی عنان به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل به ایران امر مهمی است و امیدوار هستیم شاهد ثبات در این کشور اسلامی باشیم و البته کشورهای غربی باید شیوه دوگانه خود را کنار بگذارند تا این کشور ثبات پیدا کند.
