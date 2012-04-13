دفاع و هجمه ایران از زمین و دریا و هوا/ هر تهدیدی فورا سرکوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش که به مناسبت فرا رسیدن 29 فروردین روز ارتش قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد طی سخنانی به اقدام مستکبران نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:‌ پس از فروپاشی شوروی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت بود که سعی داشت اعلام کند ابرقدرتی دنیا حق آنها است بنابراین نظم نوین جهانی را تعریف کردند و سپس پروژه جنگ ستارگان را تعریف کردند به این معنی که دنیا بداند که ما در زمین و هوا و دریا با هر تهدیدی مقابله می‌کنیم. بنابراین تبلیغات کردند و حتی فیلم‌ها ساختند.

وی گفت: در چنین شرایطی که آمریکایی‌ها مست قدرت بودند موسسات پژوهشی اعلام کردند که چه نشستید که قدرت‌های جدیدی در حال شکل گیری است و اگر به آنها نپردازید شما را با مشکل روبرو می‌کنند و یکی از این قدرت‌ها که توسط این موسسات معرفی شد قدرت دنیای اسلام بود. قدرت دیگر نزدیکی روسیه و چین بود. آمریکایی‌ها تحلیل‌های زیادی کردند که چگونه جلوی شکل گیری این قدرت‌هار ا بگیرند و متوجه شدند تسلط بر مناطق جغرافیایی کارساز نیست بنابراین تسلط بر منابع انرژی را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: دیدند اگر بخواهند قدرت دیگری مانند آنها ظهور نکند باید بر منابع انرژی دنیا تسلط داشته باشند. 60 درصد منابع انرژی دنیا در خاورمیانه است و باید بهانه‌ای باشد تا آمریکا در خاورمیانه ظاهر شود، بنابراین حادثه 11 سپتامبر طراحی و به اجرا گذشته شد و انگشت اتهام را به سمت تروریست‌ها گرفتند و تاکید کردند تروریست‌ها در منطقه خاورمیانه و در کشورهای مسلمان هستند و تمامی افراد سیاسی و هنرپیشه‌هایشان این حرف را تکرار کردند که همه مسلمان‌ها تروریست نیستند اما همه تروریست‌ها مسلمان هستند تا دنیا بداند هر جا کار تروریستی انجام می‌شود از سوی مسلمانان است و با این عملیات پیش دستانه حرکت خود را به سمت خاورمیانه آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور آمریکایی‌ها در افغانستان به بهانه حذف طالبان و همچنین حضور در عراق تصریح کرد:‌‌ آنها امروز برای جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان می‌دهند و سامانه‌های اطلاعات جاسوسی‌شان را به منطقه می‌آورند و صحبت از حمله به ایران می‌کنند اما قبل از حمله نیروهای مسلح ما را ارزیابی کردند و دیدند که نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و آمادگی است و نمی‌توانند با نیروهای مسلح ما روبرو شوند. سپس ملت را ارزیابی کردند دیدند که این ملت ولایتمدار و شهیدپرور است بنابراین راهبردشان را تغییر دادند و امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی از تهدیدات و جنگ نرم استفاده می‌کنند.

پوردستان تاکید کرد:‌ در آینده نزدیک صدای خرد شدن استخوان آمریکا را دنیا خواهد شنید و این آینده محتومی است که خدا برای مستکبران رقم زده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 29 فروردین اشاره و آن را از ایام‌الله انقلاب اسلامی خواند و گفت: در این روز حضرت امام (ره) با اعتماد و اطمینان به ارتش به آن حیاتی دوباره بخشیدند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: این روز یادآور ژرف نگری و وسعت دید حضرت امام در تثبیت و بقای ارتشی است که در جنجال‌های معاندین و مخالفان نظام به مرز انحلال و نابودی رسیده بود. امام(ره) با پیوند این ارتش به اقیانوس بیکران مردم آن را به یک ارتش الهی تبدیل کرد.

وی گفت: تشخیص درست و قاطعیت و شجاعت آن مردم بزرگ الهی در حفظ ارتش موجبات افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی نظام نوپای جمهوری اسلامی شد و آن را مقابل خطرات بیمه کرد.

پوردستان ادامه داد: در این تصمیم شجاعانه حضرت امام(ره) مشورت و نقطه نظرات تصمیم سازان به ویژه رهبر معظم انقلاب نقش کلیدی داشت و ارتش حیات و عزت خود را پس از امام (ره) مرهون مقام معظم رهبری می‌داند.

پوردستان گفت: امروز علاوه بر روز ارتش روز حماسه آفرینی نیروی زمینی قهرمان است. "قهرمان" لقبی است که حضرت امام(ره) در روزهای پایانی عمر شریفشان به نیروی زمینی دادند و ایشان در پیامی انشاء می‌کنند که نیروی زمینی قهرمان که در حقیقت در تمامی حوادث در نوک پیکان حملات ناجوانمردانه دشمنان بوده به حق چهره راستی و استوار و شکست ناپذیر خودش را در دفاع از مرزهای گسترده کشورمان نشان داد. این پیام لقب مدال افتخاری بود که به سینه نیروی زمینی وصل کردند و نشان از رضات معظم له از عملکرد نیروی زمینی ارتش در جنگ بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتشی یادآور شد: امروز در آستانه سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. 34 سال از تحریم اقتصادی و بستن کریدورهای بازرگانی و تجاری به روی ایران اسلامی می‌گذرد اما در این 34 سال ارتش هر روز بالنده‌تر و پرنشاط ‌تر و آماده تر از قبل در صحنه‌های پژوهشی، آموزشی و نوآوری دفاعی حاضر است و با حمایت از تولید ملی لحظه‌ای درنگ و تعلل را جایز نمی‌شمارد.

وی گفت: تحریم‌ها نه تنها سدی در برابر ایمان و اراده کارکنان ارتش ایجاد نکرد بلکه قدرت ابتکار و خلاقیت‌های آنان را بالا برد. نخبگان و دانشمندان ارتش با ارتباطی عمیق با مراکز عملی و دانشگاهی و به کارگیری صنایع داخلی توانستند گام‌های مهمی در جهت عرصه تولید تجهیزات جدید و به روز رسانی تجهیزات قدیمی بردارند.

پوردستان ساخت هواپیماهای جنگنده و بمب افکن صاعقه و آذرخش، انواع هواپیماهای بدون سرنشین تاکتیک و برد بلند، ناو جماران، بالگردهای بدون سرنشین، جنگ الکترونیک، سیستم‌های راداری و تجهیزات پدافندی را گوشه‌ای از این تلاش‌ها برشمرد و گفت: آنچه در ارتش جمهوری اسلامی ایران محور تمامی فعالیت‌هاست، ارتقا توان رزمی و کفایت عملیاتی است. از هر فرصتی و امکانی برای ارتقای قابلیت‌های عملیاتی استفاده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تقویت بنیه‌های ایمانی و اعتقادی، آموزش‌های سخت شبانه و روزانه و به روز نگه داشتن تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها از اولویت‌های ما در این مسیر است که این اولویت‌ها مداوم مورد بازنگری قرار می‌گیرد و با توجه به تهدیدات هر روز آنها را به روز می کنیم. همه این تلاش‌ها در قابل دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر اصل بازدارندگی تعریف شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: ما برای دفاع از استقلال و تمامیت ارزی جمهوری اسلامی ایران خود را آماده می ‌کنیم و هیچگاه شروع کننده نخواهیم بود همان طور که در 8 سال دفاع مقدس شروع کننده نبودیم اما این به معنی این نیست که از رصد تهدیدات غافل شویم. کوچکترین حرکات در زمین و هوا و دریا از نگاه تیزبین و موشکافانه متخصصان و کارشناسان ما پوشیده و مخفی نیست. تمامی حرکات رصد می‌شود و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

پوردستان گفت: هرچند اعتقاد داریم دشمنان در شرایطی نیستند که بتوانند جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران باز کند. برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "دشمن"، دشمن است و در هیچ شرایطی کوچک، خوار و حقیر شمرده نمی‌شود.

وی در پایان سخنان خود خطاب به ملت قدرشناس ایران خاطرنشان کرد: فرزندان شما در نیروهای مسلح از استحکام و قابلیت‌های بسیار بالایی هم برای دفاع و هم برای ضربه به دشمنان در زمین، دریا و هوا برخوردار هستند.

وی گفت:‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران با انگیزه و بنیه‌های قوی ایمانی و بهره مندی از تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته که به دست توانای متخصصان ایرانی ساخته شده، دوشادوش سپاه پاسداران ، بسیج و نیروهای انتظامی با حمایت و پشتیبانی قاطع ملت ولایتمدار اجازه هیچ حرکتی را به دشمنان نخواهند داد و هر تهدیدی که جنبه عمی و عینی به خود بگیرد در همان ابتدا سرکوب خواهند کرد.