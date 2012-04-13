نامگذاری 750 معبر به نام شهدا در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار غنمی سرپرست روابط عمومی شهرداری منطقه 16 در ارتباط با نامگذاری معابر منطقه گفت: تمام تلاشمان بر این است که نام شهدا پرآوازه و همواره برآسمان زندگی مان در سطح شهر و محله بدرخشد. به همین منظور پس از شناسایی شهدای منطقه ای که هر نقطه از آن بوی شهید می دهد و با بررسیهای همه جانبه توانستیم تا کنون 750 معبر را به نام شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نامگذاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا کنون اکثر معابر سطح منطقه با نام شهدا مزین شده افزود: برآن هستیم تا با پیشنهاد خانواده های معظم شهدا و شورایاران منطقه ضمن هماهنگی با بنیاد شهیدی و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر تهران که با ابلاغ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران همراه است در آینده با توسعه معابر شهری و بازگشایی مسیرهای جدید، امکان نامگذاری برخی از شهدا را که تا کنون به علت محدودیت فضا امکان نامگذاری آنان میسر نشده است، به انجام برسانیم.

غنمی ضمن با اهمیت شمردن نامگذاری معابر به نام شهدا، گفت: تا کنون از مجموع 750 معبری که با نام شهدا در نواحی 6 گانه مزین گردیده است، 143 معبر در محدوده ناحیه یک، 140 معبر در ناحیه دو، 192 معبر در ناحیه سه، 92 معبر در ناحیه چهار، 88 معبر در ناحیه پنج و 91 معبر در ناحیه 6 بوده است.