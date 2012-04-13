ارتقا بهداشت عمومی و اقتصاد ملی از اهداف سازمان دامپزشکی است

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی سازمان جهانی سلامت به نام سالمندی و سلامت و هفته سلامت در نظر داشتن سلامتی افراد جامعه بخصوص سالمندان از مهمترین مسائل قابل توجه برای رسیدن به توسعه پایدار است.

حسینی افزود:تضمین سلامت و امنیت غذای افراد جامعه مقوله جدایی ناپذیر از بحث سلامت جامعه است که بر عهده سازمان دامپزشکی است.

وی افزود: همانطور که میدانیم پروتئین به ویژه پروتئین با منشا دامی از منابع اصلی غذای مردم می باشد و دامپزشکی در تامین و تضمین کیفیت و سلامت دام نقش اساسی و مهمی دارد.

حسینی اظهارداشت: این نقش با نظارت بر مراکز پرورش دام وطیور، مراکز تولید و استحصال مثل کشتارگاه و هم چنین مراکز نگهداری و توزیع صورت می گیرد.

وی افزود: همکاران ما با بازرسی و نظارت طبق مقررات و ضوابط با استفاده از کارشناسان مجرب و بهره گیری از امکانات آزمایشگاهی به شکل ویژه وظیفه بهداشت و پیشگیری از بیماری مشترک انسان و دام را دارند زیرا همانطور که می دانیم 49 درصد از بیماری های خطرناک انسان منشا دام یا تولیدات دامی دارند.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: اعتبارات بخش دامپزشکی هرچقدربیشتر باشد به نفع سلامت جامعه است چون این اعتبار نقش پیشگیری را دارد و همانطور که می دانیم پیشگیری آسان تر و ارزان تر از درمان است.

وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت ازآن دامپزشکی نیز تمام سیاست های خود را در راستای جلوگیری از ضایعات دامی و هدر رفتن منابع که از سیاست های همیشگی این سازمان است پیش می برد، این اقدامات قطعا در تولیدات دامی بیشتر و کم کردن وابستگی در این بخش نقش بسزایی دارد.