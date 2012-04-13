اشغال 70 درصدی اماکن اقامتی آذربایجان شرقی در نوروز 91

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در طی سفرهای نوروزی گردشگران به استان، میزان اقامت مسافران در اماکن اقامتی آذربایجان شرقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از دو شب به سه شب افزایش یافته بود.

محمدی در اشاره به دلایل افزایش میانگین شب های اقامت گردشگران در استان تشریح کرد: افزایش کیفیت خدمات مراکز اقامتی و گردشگری، تخفیف 20 تا 50 درصدی در قیمت هتل ها و مراکز اقامتی، نظارت وکنترل مستمر ودقیق این مراکز توسط ناظرین میراث فرهنگی استان ، افزایش برنامه های فرهنگی و هنری ، برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و سوغات ، افزایش کمی و کیفی موزه ها ، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی متعدد ،بازگشایی و بهره برداری از خانه های تاریخی تازه مرمت شده و تمیزی و پاکیزگی شهرهای استان از جمله دلایل افزایش مدت اقامت در نوروز 91 به شمار می رود.

وی نظارت و بازرسی در تمام شهرستانهای استان و رسیدگی به مشکلات گردشگران را از جمله برنامه های اصلی دبیرخانه ستاد تسهیلات سفر استان در نوروز 91 عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به این اقدامات در این مدت رضایت خاطر گردشگران در مراکز اقامتی، هتل ها و مهمان پذیرها، مراکز خدماتی در جاده های مواصلاتی استان و مراکز ارائه خدمات گردشگری حاصل شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: تمامی هتل ها و مهمانپذیر های شهر تبریز و دیگر شهرهای استان، با حضور چشمگیر گردشگران نوروزی مواجه بودند که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، پذیرایی و خدمات رسانی به این گردشگران به نحو احسن ارائه شد.

محمدی تصریح کرد: آماده سازی انواع مراکز اقامتی برای افرادی با درآمدهای متفاوت در نوروز 91، مانند هتل ها، مهمان پذیرها، کلاس های درس مدارس، کمپ ها، سالن های ورزشی برای برپایی چادر و هتل آپارتمان ها یکی از دلایل استقبال خوب گردشگران و مدت اقامت بالای آنها در آذربایجان شرقی به شمار می رود.



خانه پروین اعتصامی تعداد قابل توجهی از گردشگران نوروزی را به خود جلب کرد

دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی اظهار داشت: در تعطیلات نوروز 91 ، علیرغم آنکه چند روزی از افتتاح این خانه تاریخی نگذشته بود ، خانه پروین اعتصامی توانست تعداد قابل توجهی از گردشگران نوروزی را به خود جلب کند.

تراب محمدی افزود: خانه پروین اعتصامی که در روزهای پایانی اسفند سال گذشته به بهره برداری رسید، مورد استقبال گسترده علاقه مندان به بزرگان شعر و ادب در نوروز سال 91 قرار گرفت.

محمدی تصریح کرد: با وجود آنکه تنها فاز اول این خانه افتتاح شده، گردشگران بسیاری از شهرهای مختلف کشورمان از خانه پدری پروین اعتصامی در محله چایکنار تبریز بازدید کردند.

وی با اشاره به بهره برداری از فازهای بعدی این بنا طی ماه های آینده، اظهار داشت: خانه پروین اعتصامی هم اکنون به مرکز دائمی نمایشگاه های فرهنگی و هنری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تبدیل شده است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی یادآور شد: در ایام نوروز نیز نخستین نمایشگاه های برگزار شده از آثار و مجموعه های شخصی هنرمندان آذربایجان شرقی، در اتاق های این خانه دایر بودند.

محمدی تشریح کرد: در ایام نوروز نمایشگاه هایی از تابلو فرش های هنری شامل تصاویری از سرداران مشروطیت و سرداران شهید آذربایجان شرقی در دفاع مقدس و همچنین پوسترهایی از خانه های تاریخی آذربایجان شرقی در خانه پروین اعتصامی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

وی با اشاره به بخش های مختلف این خانه گفت: خانه پروین اعتصامی از دو طبقه و یک زیر زمین تشکیل شده که دو اتاق و یک سالن در طبقه اول شامل دو ورودی شرقی و غربی و دو بهار خواب، سه اتاق که یکی از آنها به آب انبار قدیمی راه دارد و یک تنور پخت نان که طی مرمت از زیر خاک بیرون آمد در طبقه بالای راه پله قرار دارد.

محمدی مساحت کلی این خانه را هزار و 300 متر مربع اعلام کرد و افزود: زیر زمین خانه نیز از یک حوضخانه با سقف کلیل آذری و پنج اتاق گهواره ای تشکیل شده است و بیش از 920 متر مربع از مساحت خانه پروین اعتصامی به حیاط اختصاص دارد.

وی پروین اعتصامی را یکی از افتخارات شهر تبریز دانست و گفت: اشعار پروین اعتصامی بیشتر شامل مضامین اخلاقی و عرفانی بود که موضوعات حکمتی و اخلاقی را با زبانی ساده و شیوا بیان می کرد.

محمدی در پایان تاکید کرد : مسیر دسترسی سهل و آسان ، همجواری با اماکن تاریخی همچون موزه قاجار و مقبره الشعرای تبریز و معرفی خوب این اثر و نام بلند آوازه مرحوم پروین اعتصامی باعث شد تا گردشگران بیشماری از این خانه تاریخی دیدن کنند و برای میزبانی شایسته از گردشگران تابستانی تبریز و در فازهای بعدی سازمان برنامه های متنوعی در جهت غنی سازی این مکان در دست اقدام دارد .

گفتنی است، رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ شمسی در شهر تبریز به دنیا آمد. وی در فروردین ۱۳۲۰ شمسی با به یادگار گذاشتن دیوان اشعاری بالغ بر 2500 بیت، به علت ابتلا به حصبه درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. هم اکنون ساختمان ارزشمند زندگی پروین اعتصامی، در محله ششگلان و در کوچه‌ای به همین نام در تبریز واقع شده است.

