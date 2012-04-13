نگاه به سالمندان در جامعه باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی ظهر امروز در مراسم تجلیل از سالمندان و بازنشستگان شهرستان مریوان اظهار داشت: نگاه و شرایط حاکم بر وضعیت سالمندان در جامعه مناسب نیست و باید برای تغییر این دیدگاه در بین مردم از تمامی ظرفیت های موجود بهره برداری کرد.

وی ادامه داد: سالمندان به دلیل خدمات زیادی که در سالهای گذشته به جامعه داشته اند باید همواره مورد تکریم قرار گرفته و از تجربیات این عزیزان در عرصه های مختلف بهره برداری شود و این مهم نیز بارها در آیات و احادیث دین مبین اسلام مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

امام جمعه مریوان با اشاره به شعار امسال ایام هفته سلامت و لزوم توجه به جایگاه و احترام سالمندان در سطح جامعه گفت: پزشکی شغل انبیاء است و پزشکان با توجه به دانشی که دارند می توانند در بهبود وضع بیماران عمل اقدامات مناسبی را اجرایی کنند و برای پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک و مسری بسیار مؤثر باشند.

ماموستا شیرزادی افزود: سالمندان نیازمند تغذیه مناسب و استراحت هستند که این دو عنصر در کنار هم تأثیرات زیادی در جسم و جان آنان دارد و با پرهیز از مصرف مواد فاسد شده و یا موادی که دیر هضم است سلامت سالمندان تضمین می شود.

وی با اظهار تاسف از اینکه در این شرایط زیاد به سالمندان توجه نمی شود، گفت: سالمندان بازنشسته زیادی داریم که قبلا در عرصه های مختلف صنعتی و پزشکی فعال بوده اند و در حیطه کاری خود تجربیاتی آموخته اند که اگر با دانش تئوری دانشجویان و فارغ التحصیل دانشگاه ها همراه شود می تواند در حل بسیاری از مشکلات پزشکی موثر باشد.

در پایان این مراسم شماری از افراد بازنشسته و سالمند موفق شهرستان مریوان در عرصه های مختلف کاری تقدیر و تجلیل به عمل آمد.