شعارهای مردم مصر در مخالفت با نامزدی سلیمان / انقلاب خود را حفظ می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصر، تظاهرات کنندگان مصری در میدان التحریر، آدمکی را در این مکان نصب کرده اند که بر روی آن نوشته شده است : سلیمان و اسرائیل دو روی یک سکه اند.



تظاهرات میلیونی مردم مصر با عنوان جمعه حمایت از انقلاب امروز در میدان التحریر برگزار می شود، برخی از شرکت کنندگان بر اطراف این آدمک می چرخند که بر روی آن نوشته شده است ملت خواهان منزوی شدن بازماندگان رژیم است، سلیمان و اسرائیل دو روی یک سکه اند، ای سلیمان، ای سلیمان، جای تو در زندان است.



در حال حاضر همچنان ورود شهروندان مصری به میدان التحریر برای برگزاری تظاهرات میلیونی ادامه دارد، تظاهرات کنندگان بر مخالفت قاطع خود با نامزدی عمرسلیمان معاون دیکتاتور مخلوع مصر برای انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت واگذاری فوری قدرت از سوی نظامیان تاکید می کنند.

نامزدی سلیمان و شفیق خیانت به انقلاب مصر

از سوی دیگر احمد طاها النقر سخنگوی جمعیت ملی تغییر مصر در گفتگو با العالم ضمن اعلام حمایت از قانون منع نامزدی مقامات رژیم سابق در انتخابات مصر، نامزدی عمر سلیمان و احمد شفیق از مقامات ارشد رژیم حسنی مبارک را خیانت به انقلاب مصر و خون شهدای این کشور دانست.



وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی، رژیم مبارک را گنجی راهبردی برای خود می دانست، گفت نامزدی عمر سلیمان و احمد شفیق برای انتخابات ریاست جمهوری، مصر خیانت به انقلاب و خون شهیدان است.

سخنگوی جمعیت ملی تغییر سپس ادعای شورای نظامی مبنی بر اینکه پارلمان صلاحیت تصویب قانون منع نامزدی رهبران رژیم سابق را ندارد را مردود دانست و از مردم مصر خواست در صورت پافشاری شورای نظامی بر مخالفت با این قانون، بار دیگر به خیابانها بریزند.



احمد طاها النقر شورای نظامی و گروه اخوان المسلمین را مسئول اشتباهاتی دانست که پس از انقلاب به وجود آمد و اخوان المسلمین را به پشت کردن به انقلاب متهم کرد و از آنها خواست دست از اشتباهات محاسباتی خود برداشته و به صفوف انقلاب بازگردند.

افشای سند خیانت عمرسلیمان به مصر



یکی از اسناد خیانت عمر سلیمان رئیس دستگاه اطلاعات و معاون دیکتاتور سرنگون شده مصر فاش شد.



این سند از نقش عمر سلیمان در صادر کردن گاز مصر به اراضی اشغالی پرده بر می دارد.در این سند که برای نخستین بار از سوی مرکز اطلاع رسانی فلسطین منتشر شده، بر ضرورت اجرای فوری این توافقنامه تأکید شده است.



عمرسلیمان در این سند که از سوی "سامح فهمی" وزیر اسبق نفت مصر در بیست و ششم ژانویه 2004 نوشته شده، تأکید می کند که مصر با طرف اسرائیلی درباره امضای قراردادها در نیمه دوم فوریه 2004 به توافق رسیده است.