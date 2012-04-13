تظاهرات میلیونی مصریها با شعار "عمر سلیمان جای تو زندان است"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، گروههای سیاسی در مصر در فراخوانی خواستار مشارکت گسترده مردم در تظاهرات میلیونی امروز در میدان التحریر قاهره شده بودند.



بر اساس این گزارش، ورود قشرهای مختلف مردم به التحریر برای مشارکت در تظاهرات میلیونی ادامه دارد.



لزوم کناره گیری نظامیان از قدرت و واگذاری آن به یک دولت منتخب مردمی، مخالفت با حضور ارکان رژیم سابق در عرصه سیاسی، تاکید بر محاکمه عاملان کشتار و سرکوب انقلابیون از جمله خواسته های مردم مصر است.



جمعی از شهروندان مصری در بیانیه ای اعلام کرده اند تصمیم معاون حسنی مبارک برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به منظور سلطه بر حکومت تحت عنوان نامزدی برای ریاست جمهوری، مشروعیت ندارد.



این بیانیه با تاکید بر حضور گسترده مردم در صحنه برای حفظ انقلاب، تلاشهای بازماندگان رژیم سابق برای مخدوش کردن وجهه انقلاب و انقلابیون را سبب متحد شدن انقلابیون در رویارویی با ارکان رژیم سابق دانسته است.



در حال حاضر ورود شهروندان مصری به میدان التحریر از مناطق مختلف قاهره ادامه دارد، پارچه نوشته هایی هم نصب شده است که بر مخالفت قاطع مردم مصر با نامزدی عمر سلیمان تاکید می کند با این مضمون : "ای سلیمان، ای سلیمان، جای تو در زندان است"



از سوی دیگر جوانان حزب العمل الجدید در بیانیه ای که صبح امروز در میدان التحریر توزیع کردند، عمر سلیمان را دشمن نخست انقلاب پس از سرنگونی مبارک خواندند.



در این بیانیه بر مخالفت با نامزد عمر سلیمان برای ریاست جمهوری و لغو ماده 28 قانون اساسی تاکید شده است.



در این بیانیه آمده است : نامزدی سلیمان، تهدیدی علیه انقلاب است، انقلاب ژانویه تنها علیه شخص مبارک نبود، بلکه علیه تمام رژیم سابق بود.



جوانان مصری در این بیانیه تاکید کردند ملت مصر که در 25 ژانویه انقلاب کرد، هرگز اجازه بازگشت مهره ها و عناصر رژیم سابق را نخواهد داد، انقلاب، مبارک و عمر سلیمان را در یک لحظه از طریق اجماع مردمی در خصوص مخالفت با تصمیم مبارک برای انتقال اختیاراتش به سلیمان سرنگون کرد.



در این بیانیه تصریح شده است نامزدی عمر سلیمان برای ریاست جمهوری، ضربه ای به مشروعیت انقلاب به شمار می رود که ملت هرگز اجازه چنین کاری را نخواهند داد.



بر اساس این بیانیه، شورای نظامی همچنان به مانع تراشی در برابر انقلاب ادامه می دهد.



این بیانیه از قشرهای مختلف مردم مصر خواسته است با تجمع در تظاهرات میلیونی امروز، خواستار لغو نامزدی عمر سلمیان به عنوان دشمن نخست انقلاب پس از مبارک و تشکیل مجدد کمیته عالی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شوند.



خبر دیگر اینکه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد رسمی آن در مصر آغاز شده است که هزینه های مالی هنگفت تبیلغات انتخاباتی برخی نامزدها سئوالات زیادی را درباره منبع آن به وجود آورده است.