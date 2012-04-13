5320 دلار ؛ میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر خودوری سواری صادراتی ایران در سال 90 معادل 5 هزار و 320 دلار بوده که نسبت به سال 89 با کاهش 15.47 درصدی مواجه بوده است.

ایران در سال گذشته 24 هزار و 386 دستگاه خودروی سواری به ارزش 130 میلیون دلار صادر کرده است که نسبت به سال 89 از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب بیش از 60 و 66 درصد کاهش نشان می‌دهد.

عراق، آلمان و بنین سه کشور عمده مقصد صادرات خودروی سورای در سال 90 نام گرفتند. در سال گذشته 23 هزار و 908 دستگاه خودرو به عراق، 166 دستگاه خودرو به آلمان و 40 دستگاه خودرو به بنین صادر شده است.

میانگین قیمت هر خودرو سواری وارداتی

درهمین حال، آمارهای گمرک ایران حاکی از آن است که در سال گذشته 39 هزار و 689 دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از 824 میلیون دلار وارد کشور شده است.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال 90 مبلغ 20 هزار و 760 دلار ( نزدیک به 3.90 برابر هر خودروی صادراتی) بوده که نسبت به سال 89 با افزایش 1.08 درصدی مواجه شده است.

کره جنوبی با 19 هزار و 615 دستگاه، امارات متحده عربی با 13 هزار و 924 دستگاه و عمان با یکهزار و 998 هزار دستگاه ؛ سه کشور عمده مبدا واردات خودرو به ایران در سال 90 بودند.