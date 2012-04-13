به گزارش خبرنگار مهر، حسن آخوندی ظهر جمعه در مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت در مرکز همایش‌های خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس اظهار داشت: صنعت نفت در بحث بهداشت و درمان عملکرد بسیار خوبی داشته است و در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون خدمات بهداشتی در صنعت نفت هستیم.

مدیر ارشد HSE پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس اضافه کرد: پژوهش‌ها و مطالعات و تحقیقات بسیار خوبی در حوزه سلامت افراد در منطقه عملیاتی پارس جنوبی انجام شده است.



وی ادامه داد: پایش‌های بهداشتی به منظور تعیین و شناسایی خطرات و تهدیدهای تندرستی و سلامت کارکنان در پارس جنوبی به طور مستمر انجام می‌شود که تاثیر زیادی در بالابردن شاخص‌های بهداشتی در این منطقه داشته است.

مدیر منطقه 1 پارس جنوبی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این مراسم بر ضرورت حفظ بهداشت و ارتقای سلامت کارکنان و شهروندان ساکن در حوزه عملیاتی پارس جنوبی تاکید کرد.

عباس دولتی زاده اضافه کرد: بهره‌برداری کامل از طرح توسعه مخزن گازی پارس جنوبی در گرو تامین و حفظ کیفی سلامت کارکنان پارس جنوبی و ساکنان این منطقه است است.



وی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بر اولویت بندی نیازها و تعیین سیاست‌ها و برنامه ها در حوزه سلامت کارکنان صنعت نفت تاکید کرد و خواستار بررسی و ارزشیابی وضعیت بهداشتی و سلامت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه های صنعت نفت کشور شد.



دولتی زاده افزود: انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات گسترده و تعیین برنامه های کوتاه‌مدت و درازمدت برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد در منطقه ویژه پارس ضروری است.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید سالم سازی محیط زیست، افزایش سطح آگاهی‌های بهداشتی کارکنان و مهار و پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌ را در دستور کار قرار داد.

در این نشست، فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه سلامت از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دکتر مهرداد حسین زاده، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ارائه شد.



در پایان این مراسم از فعالان حوزه سلامت در منطقه عملیاتی پارس جنوبی تقدیر شد.