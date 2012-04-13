۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

آخوندی:

پایش‌های مستمر بهداشتی در پارس جنوبی انجام می‌شود

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیر ارشد HSE پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس گفت: پایش‌های مستمر بهداشتی در پارس جنوبی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آخوندی ظهر جمعه در مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت در مرکز همایش‌های خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس اظهار داشت: صنعت نفت در بحث بهداشت و درمان عملکرد بسیار خوبی داشته است و در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون خدمات بهداشتی در صنعت نفت هستیم.

مدیر ارشد HSE پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه پارس اضافه کرد: پژوهش‌ها و مطالعات و تحقیقات بسیار خوبی در حوزه سلامت افراد در منطقه عملیاتی پارس جنوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: پایش‌های بهداشتی به منظور تعیین و شناسایی خطرات و تهدیدهای تندرستی و سلامت کارکنان در پارس جنوبی به طور مستمر انجام می‌شود که تاثیر زیادی در بالابردن شاخص‌های بهداشتی در این منطقه داشته است.

مدیر منطقه 1 پارس جنوبی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این مراسم بر ضرورت حفظ بهداشت و ارتقای سلامت کارکنان و شهروندان ساکن در حوزه عملیاتی پارس جنوبی تاکید کرد.

عباس دولتی زاده اضافه کرد: بهره‌برداری کامل از طرح توسعه مخزن گازی پارس جنوبی در گرو تامین و حفظ کیفی سلامت کارکنان پارس جنوبی و ساکنان این منطقه است است.

وی با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بر اولویت بندی نیازها و تعیین سیاست‌ها و برنامه ها در حوزه سلامت کارکنان صنعت نفت تاکید کرد و خواستار بررسی و ارزشیابی وضعیت بهداشتی و سلامت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه های صنعت نفت کشور شد.

دولتی زاده افزود: انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات گسترده و تعیین برنامه های کوتاه‌مدت و درازمدت برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت افراد در منطقه ویژه پارس ضروری است.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید سالم سازی محیط زیست، افزایش سطح آگاهی‌های بهداشتی کارکنان و مهار و پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌ را در دستور کار قرار داد.

در این نشست، فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه سلامت از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دکتر مهرداد حسین زاده، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ارائه شد.

در پایان این مراسم از فعالان حوزه سلامت در منطقه عملیاتی پارس جنوبی تقدیر شد.

