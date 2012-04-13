استفاده از تلفن همراه خطر تصادف را تا 8 برابر افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جباری زادگان، صحبت با تلفن همراه و ارسال پیامک را به عنوان دو پدیده خطرناک در رانندگی نام برد و افزود: در این میان ارسال پیامک خطرناک تر است چرا که هنگام ارسال پیامک راننده مجبور است چشم های خود را از مسیر و دست های خود را از فرمان بر دارد، ضمن این که فکر راننده نیز مشغول می شود.

وی یکی از پرخطرترین رفتارها هنگام رانندگی را ارسال پیامک دانست و اظهار کرد: بر اساس یک پژوهش که در کشور آمریکا انجام شده، احتمال این که رانندگانی که هنگام رانندگی به ارسال پیامک می پردازند دچار یک رویداد حادثه ساز شوند، نسبت به سایر رانندگان تا 23 برابر است.

جباری زادگان با اشاره به اینکه به موجب این مطالعات، رانندگانی که از تلفن همراه استفاده می کنند در مجموع 4 تا 8 برابر بیشتر باعث تصادف شده و دچار حادثه می شوند، تصریح کرد: راننده ای که هنگام رانندگی با تلفن همراه صحبت می کند، همان قدر احتمال تصادف دارد که راننده ای در حالت مستی رانندگی می کند.

وی با بیان اینکه راننده ای که پیامک می خواند دو برابر و راننده ای که پیامک می فرستد چهار برابر یک راننده مست طول می کشد تا ترمز کند، اضافه کرد: رانندگان هنگام ارسال پیامک معمولا در هر 6 ثانیه 4 ثانیه چشمهای خود را از مسیر بر می دارند.

جباری زادگان با اعلام این که علاوه بر صحبت با تلفن همراه و ارسال پیامک موارد دیگری نیز وجود دارند که می توانند حواس راننده را پرت کنند،خاطر نشان کرد: آشامیدن و خوردن، سیگار کشیدن، برداشتن چیزی از داشبورد جلو یا صندلی عقب، صحبت با سرنشینان دیگر و حتی روشن بودن دستگاه پخش خودرو، از جمله مواردی است که حواس راننده را پرت می کنند.

معاون آموزش سازمان ترافیک در پایان با تاکید بر اینکه هنگام رانندگی باید تمام حواس راننده معطوف به رانندگی باشد، گفت: رانندگی یک فعالیت بصری است و متمرکز کردن چشمها بر روی مسیر بهترین راه مقابله با مشکل عدم توجه در راننده است و ایمن ترین حالت رانندگی زمانی است که هیچ گونه عاملی برای پرت کردن حواس راننده وجود نداشته باشد.