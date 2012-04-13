فعالیت60 درصد نوغانداران گلستان در مینودشت

کیومرث ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد نوغانداران سال گذشته در استان را دو هزار و 500 اعلام کرد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود تعداد بهره برداران امسال به سه هزار نفر افزایش یابد.

وی عنوان کرد: تعداد سه هزار و 500 جعبه نوغان در منطقه آماده واگذاری و توزیع بین نوغانداران است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش دارد.

ناظمی بیان داشت: قیمت هر جعبه تحم نوغان 75 هزار ریال است و بین متقاضیان توزیع می شود.

وی افزود: نوغانداران منطقه می توانند از روز شنبه با مراجعه به این نمایندگی نسبت به تهیه تخم نوغان اقدام کنند.