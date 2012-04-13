ارتش در مسیر ولایت است/ معامله در مرام ارتش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم عرشه پیمان جعفری تهرانی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار اثرگذاری در انقلاب داشته است.

وی اظهار داشت: دشمن همواره در صدد انحلال ارتش بوده و استکبار با حربه جداسازی بخش عمده ای از خاک ایران و غائله کردستان و محاصره مهاباد، می خواست ارتش انقلابی را از ملت بگیرد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) مستقر در نوشهر با اشاره به پیام تاریخی معمار کبیر انقلاب مبنی بر الحاق ارتش جمهوری اسلامی ایران به جمع مردم، تصریح کرد: امام راحل در فروردین ماه 58 خط بطلانی به تمامی شایعات دشمن زده و ارتش ایران را بازوی قدرتمند انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.

جعفری تهرانی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی در دامان خود شهدای والامقامی نظیر شهیدان فلاحی، کلاهدوز، صیاد شیرازی تقدیم اسلام کرده که اکنون الگوی جهانی هستند، یادآور شد: صیاد کاری کرد که خار چشم منافقان شد و توسط این منافقان کوردل به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران انقلاب و دفاع مقدس بیش از 48 هزار شهید، 170 هزار جانباز و 26 هزار آزاده تقدیم اسلام کرده است، افزود: این نیروی ولایی از ابتدای انقلاب در خط امام بوده و رهرو ایشان بوده و دست بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی بسته است.

وی با تاکید بر اینکه ارتش در عملیات فتح المبین غوغا کرده است، اظهار داشت: نقش این نیروی اثرگذار در آزادسازی خرمشهر و عملیات فتح المبین بسیار اثرگذار بوده است.

جعفری تهرانی با بیان اینکه امروز ارتش ایران در عرصه های مختلف حضوری چشمگیر دارد اظهار داشت: شاهد هستیم که نیروی دریایی ارتش در فراسوی مرزها نقش آفرین است.

وی با اشاره به حفاظت از آبهای سرزمینی دریای خزر از منطقه آستار در استان گیلان تا حسن قلی و حوزه نفتی البرز توسط نیروی دریایی ارتش افزود: سکوی نفتی امیرکبیر که به اکتشافات نفتی در قعر آبهای دریای مازندران مشغول بوده تماما بخشی از دستاوردهای امنیتی نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

جعفری تهرانی گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی مکتبی و ارتشی ولایتمدار بوده و پیرو آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و با هیچ فردی جز خدا معامله نمی کند.