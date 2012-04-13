نگاه برخی به سرمایه گذار باید تغییر کند

حجت الاسلام محمد باقری بنابی امروز جمعه قبل از خطبه های نماز جمعه این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهارداشت: نامگذاری مقام معظم رهبری در چهار سال اخیر دغدغه معظم له را می رساند که ایشان مشکل اصلی کشور را مشکل اقتصاد و اشتغال جوانان می دانند.

وی اضافه کرد: اگر مشکل اقتصادی در کشور حل شود، قطعاً مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حل خواهد شد.

بنابی در عین حال بیان کرد: اگر به کارهای حاشیه ای بپردازیم، کشور در درازمدت آسیب خواهد دید از این رو پیام مقام معظم رهبری برای تمام مسؤولان اتمام حجت است و باید با نصب العین قراردادن شعار مقام معظم رهبری، در سال جدید تولید ملی با استانداردهای لازم را در کشور شاهد باشیم.

منخب مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاران به عنوان جهادگران امروز کشورند و مسؤولان باید با تمام توان و قدرت از سرمایه گذاران حمایت کنند.

وی ادامه داد: قوای مقننه و مجریه باید سرمایه گذار را به عنوان جهادگر تلقی نموده و از آنها حمایت کنند و ما مسؤولان وظیفه داریم تولید ملی را در کشور تقویت کنیم .

منتخب مردم بناب در مجلس نهم تأکید کرد: در این شرایط زمانی و با وجود این مشکلات بین المللی که در کشور حاکم است، هر سرمایه گذاری که وارد این عرصه می شود، باید از او حمایت کرد تا با قدرت بیشتر و برنامه ریزی بهتری به تولید خود ادامه دهد.