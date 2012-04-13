تصویب 537 طرح کشاورزی در سنندج/تجهیز مرز سیرانبند بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل در دومین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: به منظور اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی در استان کردستان مبلغ دو هزار 324 میلیارد ریال اختصاص یافته است که در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

وی افزود: کارگروه توسعه بخش کشاورزی با راهبرد شناسایی پتانسیل های کشاورزی سعی دارد منابع ملی و نیروی انسانی را در مسیری هدایت کند که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعارتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بخش کشاورزی شهرستان سنندج است.

فرماندار سنندج بیان کرد: در حال حاضر 55 هزار هکتار اراضی زراعی و بیش از 11 هزار هکتار اراضی باغی در شهرستان سنندج موجود است که با شناسایی اراضی ملی مستعد که تا کنون بلااستفاده مانده است، تامین آب و تشکیل تعاونی های باغی و تولیدی می توان زمینه اشتغال و تولید بیشتر را در این بخش فراهم کرد.

وی از تصویب 537 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 312 میلیارد ریال در این کارگروه خبر داد و عنوان کرد: این طرح ها عمدتا شامل احداث واحدهای تولید ماهیان سردآبی، مرغداری، گاوداری، خرید ادوات مکانیزه کشاورزی و احداث و تجهیز کلینیک های دامپزشکی در سطح شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر عملیات تامین و پمپاژ آب در شش مجتمع در شهرستان سنندج در حال انجام است که موجبات آبرسانی به 750 هزار هکتار از اراضی شهرستان را فراهم می کند.

مقابله با آسیب های اجتماعی مستلزم اولویت بندی و برنامه ریزی است



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سنندج در اولین جلسه کارگروه اجتماعی شهرستان در سال جاری گفت: نقش برجسته سازمان های مردم نهاد در تبیین و جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 12 اسفند، نماد تاثیرگذاری تشکل های اجتماعی غیر دولتی در جامعه است.

بیژن زندیه افزود: مقابله با آسیب های اجتماعی و رفع ناهنجاری ها مستلزم اولویت بندی و اتخاذ راهکارهای مناسب و برنامه ریزی شده است چرا که اگر راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی برنامه ریزی نشود در آینده مشکلات و معضلات دیگری به دنبال دارد که حل آنها دشوار است.

وی از مهمترین معضلات اجتماعی سطح شهرسنندج را تکدی گری و اعتیاد برشمرد و با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در تغییرات اجتماعی گفت: مقابله قانونی با این ناهنجاری ها به صورت مستمر از سوی دستگاه های ذیربط ادامه دارد ولی مهمترین عامل در این خصوص اراده مردمی و جلب مشارکت مردم برای رفع ناهنجاری های اجتماعی است.

وی ضمن تقدیر ازخدمات پرسنل پرتلاش فرماندهی انتظامی و شهرداری سنندج به دستاوردهای کارگروه اجتماعی درسال 90 اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته بیش از 518 متکدی در سطح شهر سنندج جمع آوری و به مراجع ذیصلاح تحویل داده شده اند.

استقرار نماینده حمل و نقل پایانه در مرز سیرانبند بانه



بنا به درخواست فرماندار شهرستان بانه، سازمان حمل و نقل پایانه ای استان در خصوص استقرار سایت موقت در پایانه مرزی سیرانبند متعهد شد.

جلسه بررسی وضعیت مرز سیرانبند بانه به ریاست فرماندار این شهرستان در رابطه با تعیین و تحویل زمین مورد نیاز برای احداث پایانه مرزی در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد و مقرر شد که نماینده حمل و نقل در اولین فرصت به صورت موقت در این محل مستقر شود.

فرماندار بانه در این جلسه اظهار داشت: علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد و گذشت بیش از یک سال از مصوبه هیئت دولت در سفر به استان کردستان در خصوص رسمی شدن مرز سیرانبند بانه تاکنون اقدام موثری در رابطه با عملیاتی شدن موضوع انجام نشده است.

مسعود منصوری همچنین اعلام کرد: زمین مورد نظر آماده است و قبلا تمام زمین های اطراف بازارچه مرزی سیرانبند از مالکان خریداری شده است و مالکیت آنها ساقط شده است بنابراین ادارات و سازمان های متولی می توانند نسبت به در اختیار گرفتن زمین و آغاز کارهای عمرانی خود اقدام کنند.

فرماندار بانه در ادامه سخنان خود از مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان خواست در راستای تسریع روند کاری و استقرار امکانات اولیه لازم در محل بازارچه اقدام کند.