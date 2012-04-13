واکنش بان کی مون به ادامه سرکوب مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون از استفاده بی رویه از زور علیه تظاهرات کنندگان بحرینی ابراز نگرانی کرد.



مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد بان کی مون درباره استفاده بی رویه دولت بحرین از زور علیه تظاهرات کنندگان نگران است که همچنان به زخمی شدن غیرنظامیان می انجامد.



سخنگوی بان کی مون بر ضرورت احترام به حقوق اساسی مردم بحرین از جمله حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز تایکد کرد.



به گفته وی، دبیرکل سازمان ملل متحد به انجام گفتگوی ملی فراگیر و مفید که خواسته های مشروع همه بحرینی ها را بررسی کند، اعتقاد دارد.



با وجود محکومیت لفظی اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه، این رژیم همچنان به نقض گسترده حقوق بشر و مخالفت با خواسته های مشروع مردمی ادامه می دهد.

سه شنبه این هفته، گروهی از افراد مسلح به مردم روستاهای شیعه نشین در بحرین یورش بردند و به سرکوب مردم بی دفاع پرداختند.