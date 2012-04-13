شمار سالمندان کشور طی 20 سال آینده افزایش می یابد

عبدالعظیم کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان به دلیل بهبود شرایط بهداشتی متوسط طول عمر افراد بالا رفته و تعداد سالمندان بالای 60 سال افزایش یافته است و علت عمده آن افزایش سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی در کشور است.

وی بیان کرد: بنابراین لازم است همه افراد به نحوی زندگی کنند که در آینده سالمندان سالمی باشند و بتوانند در زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه ی خود فعال باشند.

کارخانه اضافه کرد: با تجربه هایی که سالمندان در طول عمر پر فراز و نشیب خویش کسب کرده اند به خوبی می دانند که چطور باید دوره ی سالمندی را طی کرد.

وی یادآور شد: است که در اختیار بشر قرار دارد، زیرا بدون آن بهره بردن از سایر نعمتها امکان پذیر نیست.

سلامتی موجب بهره برداری از سایر نعمتها می شود

این مسئول افزود: سلامت انسان همانند سایر نعمات خداوندی با تلاش و کوشش در اختیار شخص قرار می گیرد، کسی که بخواهد جسمی سالم و روحی شاداب داشته باشد باید با برنامه ریزی مشخص، پیروی از قواعد سلامت و پی گیری همه جانبه به این هدف خود نائل شود.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه سلامت در زندگی فردی و اجتماعی جوامع بشری هر ساله 18 تا 24 فروردین را به عنوان پاسداشت سلامتی به عنوان هفته سلامت و روز 18 فروردین را به عنوان روز جهانی بهداشت نامگذاری کرده اند و در هر سال با توجه به نیاز سنجیهای انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی با عنوان خاصی نامیده می شود و بر اساس آن یک شعار بهداشتی تدوین می شود.

این مسئول افزود: امسال نیز با توجه به روند تغییر هرم سنی جمعیت از جوانی به میانسالی و سالمندی نگرش اندیشمندان و صاحب نظران عرصه سلامت و بهداشت به موضوع سلامت و سالمندی و طول عمر معطوف شده و شعار امسال زندگی سالم، طول عمر بیشتر است.

وی یادآور شد: برنامه های پیش بینی شده در این هفته با توجه به شعار همان سال و در عین حال گریزی به کلیه مسائل بهداشتی فردی و اجتماعی است.

کارخانه ادامه داد: هفته سلامت بهترین فرصت برای انجام برنامه هایی است تا موضوعات مرتبط با سلامت، در جامعه مطرح شوند.

وی عنوان کرد: اگر مسائل به طور شایسته مطرح شوند، مسئولان کشور هم که خواستار خدمت به مردم هستند، بدون شک آنها را در سر لوحه برنامه های جاری خود قرار داده و نسبت به سلامت مردم دغدغه پیدا خواهند کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین افزود: در ایران سالمند به افرادی بالای 60 سال گفته می شود که به سه گروه تقسیم می شوند، گروه سالمندان جوان 60 تا 70 سال، گروه سالمندان سالخورده 70 تا 80 سال و در نهایت گروه سالمندان کهنسال 80 سال به بالا.

وی بیان داشت: سالمند شدن یک موفقیت است و باید به آن افتخار کرد چون سالمندان با یاری خداوند متعال در طول عمر خود بر خطرات، سختی ها و بیماریهای بسیار فائق آمده اند تا به این دوره رسیده اند.

توصیه های بهداشتی به سالمندان

وی بیان کرد: در کنار تجربیات ارزشمند آنان چند توصیه علمی از جمله ترویج بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی با رعایت تغذیه سالم، فعالیت بدنی مناسب، کاهش استرس و اضطراب و رعایت بسیاری از مسائل بهداشتی نیز می تواند مؤثر واقع شود که با رعایت آنها می توان زندگی شادابی داشته باشند، لذا سالمندان بیش از سایر سنین در جستجوی اطلاعات تغذیه ای و بهداشتی و نیاز عدم وابستگی و بهبود کیفیت زندگی خود هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین ادامه داد: ارتقای سلامت سالمندان الزاماً با مراقبت از بیماریهای آنان فراهم نمی شود، بلکه پرداخت به کلیه ابعاد زندگی و رفتارها و سبک زندگی و الگوهای تغذیه ای جاری در زندگی سالمندان از مهمترین ابعاد سبک زندگی محسوب می شود که باید بیش از پیش توسط کارکنان بهداشتی درمانی مورد توجه قرار گیرد.