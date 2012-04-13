16 نفر در تصادفات رانندگی قروه کشته شدند/لزوم استقرار پاسگاه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه شورای ترافیک این شهرستان، بیشترین آمار تصادفات را مربوط به محور قروه به همدان اعلام کرد و گفت: ورودی و خروجی نامناسب و غیر استاندارد و کندی عملیات اجرایی بزرگراه قروه به همدان از عوامل بروز این حوادث است.

وی با اشاره به دعوت مسئولان دست اندرکار استان به این جلسه برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم، نیامدن آنان به جلسه را نشانه بی توجهی مسئولان دعوت شده به این معضل اساسی عنوان کرد و افزود: یکی از نگرانی های اصلی مردم شهرستان قروه بروز حوادث مرگبار جاده ای در این شهرستان است که توجه خاصی را می طلبد.

فرماندار شهرستان قروه با انتقاد از روند اجرای طرح بزرگراه قروه به همدان بیان کرد: بنابر اعلام وزیر راه و شهرسازی در سفر به این شهرستان، طرح یاد شده باید تا پایان شهریور ماه به اتمام برسد که این طرح تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای ندارد و به طول انجامیدن آن که از سال 81 آغاز شده است، پسندیده و قابل قبول نیست.

رییس پلیس راه کردستان هم در این نشست با اشاره به بروز 12 فقره تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در تعطیلات نوروز امسال در مسیرهای شهرستان قروه گفت: از مجموع 14 مورد تلفات جاده ای در استان در نوروز امسال ، شش مورد به شهرستان قروه اختصاص دارد.

رمضان نادری با بیان اینکه 23 فقره تصادف منجر به فوت با 28 کشته و 53 فقره تصادف منجر به جرح با 59 مجروح سال گذشته در محورهای قروه رخ داده است، یادآور شد 15مورد از این تصادفات با 19 کشته در محور قروه به همدان اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه محور قروه - همدان از پرترددترین محورهای مواصلاتی استان کردستان است، گفت: با توجه به وجود معادن بسیار در قروه و تردد خودروهای سنگین در این محور جاده موجود پاسخگوی بار ترافیکی سنگین نیست که برای روان سازی آن تسریع در اجرای بزرگراه ضروری است چرا که بهره برداری از 12 کیلومتر از این بزرگراه در حدفاصل قروه تا روستای گنجی 19 فقره کاهش تصادفات را در پی داشت.

رئیس پلیس راه استان کردستان نبود پاسگاه پلیس راه در محور قروه به سنندج را از دیگر معضلات ترافیکی در این شهرستان برشمرد و با بیان اینکه در حال حاضر 125 کیلومتر راه اصلی در حوزه قروه به سنندج توسط یک پاسگاه پلیس راه اداره می شود، عنوان کرد: احداث پاسگاه در این محور از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به کردستان است که تاکنون محقق نشده است.

مسئول اداره عملیات و کنترل ترافیک راهور کردستان هم در این نشست با اشاره به کاهش 11 درصدی آمار تلفات حوادث رانندگی درون شهری در کردستان در سال گذشته گفت: این کاهش آمار در حالی است که در قروه تلفات حوادث درون شهری 125 درصد افزایش و تصادفات جرحی هم 53 درصد رشد داشته است.

علی اشرف بساطی با تاکید بر ساماندهی مطلوب بافت ورودی قروه برای مدیریت سرعت و آرام سازی و روان سازی بار ترافیکی در این مسیر اظهار داشت: نصب دوربین الکترونیکی ثبت تخلفات از ضروری ترین نیازهای شهرستان است که نقش ویژه ای در کاهش تصادفات دارد.