۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

علوی:

هشت هزار نفر در تبریز در آزمون دکترای تخصصی شرکت کردند

تبریز - خبرگزاری مهر : رئیس دانشگاه تبریز گفت: هشت هزار و 667 داوطلب در آزمون دکترا در آذربایجان شرقی رقابت کردند.

سید محمد تقی علوی در حاشیه برگزاری مرحله نخست آزمون دکترای تخصصی در دانشگاه تبریز گفت: این تعداد داوطلب در پنج آزمونی شامل حوزه دانشگاه تبریز، دانشگاه پیام نور، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی و فنی و حرفه ای واحد پسران حضور یافته و امتحان می دهند.

وی اظهار داشت: از تعداد داوطلب سه هزار و 169 نفر خواهر و پنج هزار و 498 نفر برادران هستند که در 9 گروه آموزشی و 285 کد رشته با هم رقابت می کنند.

علوی ادامه داد: مواد آزمون عمومی دومین آزمون نیمه متمرکز دکترا را زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی تشکیل می‌دهد و این آزمون براساس دروس تخصصی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می شود.

