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۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

امام جمعه ایلام:

پیشرفت در عرصه های اقتصادی اولویت اصلی کشور است

پیشرفت در عرصه های اقتصادی اولویت اصلی کشور است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: فلسفه مهم نامگذاری امسال، یعنی پیشرفت در عرصه های اقتصادی اولویت اصلی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت:  مخاطب اصلی شعار امسال بخش صنعت است که شایسته است تولید کنندگان با تولید بیشتر و با کیفیت تر موجب شکوفائی اقتصاد کشور بیشتر از گذشته شوند.

وی افزود: امکان سنجی، ظرفیت شناسی و استفاده بهتر از امکانات باید در برنامه ریزی های مدیران ونیروی کار ایرانی لحاظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: اگر همه دستگاه‌ها و مسئولان به شعارهای سالهای اخیر که عمده آن حول مسائل اقتصادی عنوان شده توجه ویژه‌ای داشتند و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کردند  قطعاً کشور ایران اسلامی یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصادی محسوب می‌شد.

وی ادامه داد: افزون بر این، ایران اسلامی جایگاه در خور شأن و منزلت نظام اسلامی و ملت شریف ایران در تعاملات بین‌المللی و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهانی پیدا می‌کرد.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: اصولاً فلسفه نامگذاری طی سال‌های اخیر با محوریت یافتن اقتصاد برای حمایت از تولید داخلی و رونق بخشیدن به کار و فعالیت در داخل کشور است و مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور ایران اسلامی مسائل اقتصادی است.

 

کد مطلب 1575772

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