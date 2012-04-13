پیشرفت در عرصه های اقتصادی اولویت اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مخاطب اصلی شعار امسال بخش صنعت است که شایسته است تولید کنندگان با تولید بیشتر و با کیفیت تر موجب شکوفائی اقتصاد کشور بیشتر از گذشته شوند.

وی افزود: امکان سنجی، ظرفیت شناسی و استفاده بهتر از امکانات باید در برنامه ریزی های مدیران ونیروی کار ایرانی لحاظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: اگر همه دستگاه‌ها و مسئولان به شعارهای سالهای اخیر که عمده آن حول مسائل اقتصادی عنوان شده توجه ویژه‌ای داشتند و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کردند قطعاً کشور ایران اسلامی یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصادی محسوب می‌شد.

وی ادامه داد: افزون بر این، ایران اسلامی جایگاه در خور شأن و منزلت نظام اسلامی و ملت شریف ایران در تعاملات بین‌المللی و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه جهانی پیدا می‌کرد.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: اصولاً فلسفه نامگذاری طی سال‌های اخیر با محوریت یافتن اقتصاد برای حمایت از تولید داخلی و رونق بخشیدن به کار و فعالیت در داخل کشور است و مهمترین و اساسی‌ترین مسئله کشور ایران اسلامی مسائل اقتصادی است.