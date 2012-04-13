افزایش 20 درصدی استخراج از معادن/فاز نخست پتروشیمی کردستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی، اظهار داشت: سال گذشته 11 میلیون تن مواد معدنی در استان کردستان استخراج شده که از جمله مواد استخراج شده می توان به باریت، سنگ آهن، سنگ آهک، شن و ماسه، پوکه معدنی و سنگ های نمای ساختمانی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 285 معدن فعال با اشتغالزایی سه هزار و 750 نفر در استان کردستان مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: مجموع سرمایه گذاری در معادن استان کردستان حدود هزار میلیارد ریال است که به همین دلیل بیش از 1.7 درصد از معادن کشور در کردستان قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان وجود مواد معدنی متنوع از جمله انواع سنگ های تزئینی اعم از مرمر، مرمریت، چینی و کریستال، گرانیت و همچنین کانی های صنعتی مانند سیلیس، فلدسپات، دولومیت، باریت، پوکه معدنی، پوزولان، سنگ گچ و کانیهای فلزی به ویژه سنگ آهن و منگنز را دیگر پتانسیل های معدنی بیان کرد و گفت: می توان با ایجاد صنایع معدنی و توسعه آن زمینه را برای پیشرفت کردستان فراهم کرد.

شاه غیبی با اشاره به اقدامات برنامه های در دست اجرا در راستای توسعه معادن استان کردستان در سال جاری عنوان کرد: ادامه اکتشاف طلا در شهرستان سقز، تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 25 هزار و تهیه نقشه ژئوفیزیکی استان کردستان از جمله این برنامه ها است.

بهره‌ برداری از فاز نخست پتروشیمی کردستان



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از بهره‌برداری فاز اول کارخانه پتروشیمی استان تا پایان سال‌ جاری خبر داد.

سیروس شاه غیبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تسریع در بهره برداری از پتروشیمی کردستان یادآور شد: این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌ های اقتصادی و تولیدی استان کردستان است که در سفر مقام معظم رهبری اعتباری بالغ بر 215 میلیون یورو به آن اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر فاز نخست این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان تا پایان سال ‌جاری به بهره‌ برداری می‌ رسد که در کنار این مهم پیگیری برای جذب اعتبار و بهره برداری از فاز دوم این پروژه نیز در دستور کار قرار دارد و به جد دنبال می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به رشد قابل توجه سرمایه ‌گذاری بعد از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان اشاره کرد و افزود: بیش از 70 درصد از سرمایه ‌گذاری‌ های استان در بخش صنعت و معدن مربوط به دو سال اخیر یعنی بعد از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به کردستان است.