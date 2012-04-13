۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

آیت الله نورمفیدی:

زورگویی در مذاکرات ایران با 1+5 معنایی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به مذاکرات آتی ایران با گروه 1+ 5 گفت: مذاکرات بر اساس استدلال منظقی باشد و زروگویی در جریان مذاکره معنایی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: همه دنیا می دانند ایران به دنبال مذاکره مسالمت آمیز بوده و مذاکرات باید بر اساس انصاف، عدالت و قوانین بین المللی باشد.

وی عنوان کرد: غرب به دنبال مذاکرات عادلانه و منصفانه نیست و ایران اکنون به پیشرفتهایی در حوزه فناوری صلح آمیز هسته ای دست یافته است.

امام جمعه گرگان با گرامیداشت 29 فروردین ماه و روز ارتش گفت: ایران اسلامی در برابر تهدیدها در یک حالت آمادگی است.

وی گفت: نیروهای مسلح و ارتش ما در جایگاه خوبی هستند و ما قادریم تا از خود دفاع کنیم.

وی به طرح کوفی عنان درباره سوریه اشاره و اضافه کرد: این طرح را سوریه، چین و روسیه پذیرفتند تا آتش بس شود و آنانکه که نگاه واقع بینانه ای دارند، حمایت می کنند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در پی آن هستند تا رژیم سوریه ساقط شود درحالیکه کوفی عنان به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحاد عرب در پی آن است تا رژیم سوری بماند.

وی افزود: برخی کشورها در پی آن هستند تا تحریمها را ادامه دهند، این درحالیست که سوریه پدیرفته است آتش بس کند ولی طرف مقابل نمی پذیرند.

