  1. سیاست
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

دستورکار مجلس درهفته پیش‌رو:

استیضاح وزیر کار و سوال از دو وزیر دیگر/ گزارش کمیسیون اصل 44 قرائت می‌شود

استیضاح وزیر کار و سوال از دو وزیر دیگر/ گزارش کمیسیون اصل 44 قرائت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود به بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی می‌پردازند و میزبان وزیران اقتصاد و صنعت برای پاسخ به سئوال های تعدادی از نمایندگان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری  مهر، نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته آینده که روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل خواهد شد، ضمن بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.

مجلس همچنین «اصلاح طرح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» و «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌الملل پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن» را در دستور کار خود دارد.

قوه قانگذاری همچنین طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و همچنین طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی خواهد کرد.

نمایندگان ملت ضمن بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور به طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار می‌پردازند.
 
طرح استفساریه بند د ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری،‌ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی، اماکن و تاسیسات کشور و طرح ممنوعیت ساخت حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد در دستور هفتگی این هفته مجلس قرار دارد.
 
صحن علنی مجلس همچنین سوالات ابوالفتح نیکنام، نماینده تنکابن و رامسر از وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه از وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود دارد.
 
همچنین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صحن علنی قرائت خواهد شد.
 
کد مطلب 1575782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها