به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته آینده که روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل خواهد شد، ضمن بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.



مجلس همچنین «اصلاح طرح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» و «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌الملل پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن» را در دستور کار خود دارد.

قوه قانگذاری همچنین طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و همچنین طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی خواهد کرد.



نمایندگان ملت ضمن بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور به طرح اصلاح مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار می‌پردازند.



طرح استفساریه بند د ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری،‌ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی، اماکن و تاسیسات کشور و طرح ممنوعیت ساخت حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد در دستور هفتگی این هفته مجلس قرار دارد.



صحن علنی مجلس همچنین سوالات ابوالفتح نیکنام، نماینده تنکابن و رامسر از وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه از وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود دارد.



همچنین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

