فضاسازی اماراتی ها درباره جزیره ابوموسی به تحریک انگلیسی ها است

علاء‌الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضاسازی اتحادیه عرب و مسئولان اماراتی در خصوص سفر رئیس جمهور به جزیره ابوموسی گفت: جزیره ابوموسی جزو لاینفک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که رئیس جمهور همانند هر نقطه دیگری به این شهرستان ایران مسافرت کند.

وی افزود: نکاتی که توسط اتحادیه عرب و مسئولان اماراتی مطرح شده به هیچوجه قابل قبول نیست و مالکیت بر جزایر سه گانه موضوع ثابت و همیشگی ایران است و نسبت به این مساله جایگاهی برای مذاکره وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال گفت: البته هر گونه سوء تفاهم در هر موضوعی را می‌توان با امارات مورد بحث قرار داد اما در خصوص مالکیت بر جزایر سه گانه بحثی وجود ندارد.

بروجردی در پاسخ به این سوال که چرا مقامات اماراتی هر از چند گاهی بحث جزایر سه گانه را مطرح می‌کنند، گفت:‌با توجه به این که از گذشته انگلیس در منطقه خاورمیانه حضور داشته، همواره عامل اختلاف افکنی بین همسایگان بوده است، این سیاست انگلیس همچنان ادامه دارد و از طریق تحریک کشورهای منطقه سعی می‌کند که اختلاف افکنی کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در گذشته توافقی میان ایران و امارات در مورد بحث جزایر سه گانه مطرح شده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران هر گاه سوء برداشت و نکته‌ای از سوی اماراتی‌ها مطرح شده در سطوح مختلف مذاکره کرده است و این موضوعی است که ارتباطی با تمامیت ارضی و تعلق جزیره ابوموسی به ایران ندارد.