روستائیان آملی در همایش پیاده روی خانوادگی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش تفریحی و ورزشی که به منظور ترویج فرهنگ ورزش و پیاده روی در میان همه رده های سنی جامعه در مسیرحدود چهار کیلومتر برگزار شد، بیش از هزار و500 نفر از خانواده های روستاهای تسکابن، میخران، چندرمحله، مرزانکلا، هلومسر و نوگردن حضور داشتند و در مقبره امامزاده محمد روستای نوگردن تجمع کردند.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل ،هدف از این فعالیت های ورزشی به خصوص پیاده روی خانوادگی را ایجاد روحیه نشاط و سلامتی در خانواده ها و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی خانودگی در روستاها و گرامیداشت هفته سلامت اعلام کرد.

یحیی عسگری پور گفت: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، ورزش برای همه اقشار به ویژه جوانان لازم و برای سایر اقشارجامعه واجب است.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل با اشاره به اینکه توجه بیشتر خانواده ها به امر ورزش و سلامتی همواره مورد تاکید است ادامه داد: برگزاری مستمر همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در میان خانواده ها نهادینه کند.

عسگری پور، هدف از برپایی این همایش پیاده روی را تکریم اجتماعی روستائیان و توجه به سلامت آنان عنوان کرد و افزود: در طول مسیر این همایش با برپایی شش ایستگاه سلامت، آزمایش های مختلف تست سلامت از خانواده ها گرفته شد.

وی افزود برای توسعه و ترویج ورزش به عنوان یک نیاز ضروری در هر سنی باید مورد توجه جدی خانواده ها باشد.

در پایان همایش پیاده روی خانوادگی روستایی در بخش امامزاده عبدالله آمل به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا شد.