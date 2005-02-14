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۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۱۰

با رد شايعات در مورد پرداخت باج از سوي دولت براي آزادي گروگان ايتاليايي؛

وزيرامور خارجه ايتاليا: براي آزادي گروگان ايتاليايي با جنايتكاران وارد معامله نمي شويم

وزير امور خارجه ايتاليا اعلام كرد، دولت اين كشور براي آزادي خبرنگار ايتاليايي كه بيش از يك هفته پيش در عراق ربوده شده، باج نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " جوليانا فرانكو فيني" وزير امور خارجه ايتاليا روز گذشته در مصاحبه با روزنامه ساندي تايمز در پاسخ به اين سوال كه چه كساني " جوليانا ساگرينا" خبرنگار زن ايتاليايي را ربوده اند، اعلام كرد كه هنوز از هويت گروگانگيران ساگرينا اطلاعي در دست نيست.

فيني با رد شايعاتي كه در مورد معامله دولت ايتاليا با گروگانگيران گسترش يافته است، تصريح كرد : " دولت ايتايا براي آزادي خبرنگار خود تلاش مي كند اما با جنايتكاران معامله نمي كند."

شايان ذكر است جوليانا ساگرينا خبرنگار پنجاه و هفت ساله ايتاليايي هفته گذشته توسط مهاجمان ناشناس گروگان گرفته شد و گروگانگيران شرط آزادي وي را خروج تمام نيروهاي ايتاليايي از عراق عنوان نموده و تهديد كردند كه در صورت عملي نشدن خواست آنها، وي را مي كشند.

کد مطلب 157579

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