واردت بی رویه کالاهای خارجی متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی احمدی خرم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد با اشاره به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خطاب به مدیران و مسئولین دولتی گفت: مسئولان مربوطه از واردات بی رویه کالاهای خارجی خودداری کنند.

وی با بیان اینکه شعار سال جاری نیز همانند سال‌های گذشته در راستای بهبود اوضاع اقتصادی مردم است تصریح کرد: تمامی مردم باید ضمن شناخت نقش و جایگاه خود در تحقق این شعار، حمایت از تولید داخلی را در زندگی شخصی خود بکار گیرند.

خطیب نماز جمعه بجنورد یکی از روش‌های حمایت از تولید داخلی را عدم خرید و مصرف محصولات خارجی عنوان کرد و افزود: تا وقتی که یک محصول، مشابه داخلی داشته باشد مصرف نمونه خارجی؛ اگرچه با کیفیت بهتر، جایز نیست.

وی با تاکید بر اینکه شعار سال جاری زمینه ساز تقویت بیش از پیش وحدت ملی جامعه است اظهار داشت: مسئولین و مردم همگام با یکدیگر در جهت تحقق و به ثمر رساندن این تدبیر رهبری حرکت کنند.

حجت الاسلام احمدی خرم مدیران دستگاه‌ها را به حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و متقاضیان فعالیت‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: مدیران با کاهش بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر، شرایط را برای فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل کنند.

وی تقویت و احیای روحیه خودباوری را برای نیل به این هدف بزرگ ضروری دانست و افزود: تفکر «ما نمی‌توانیم» مربوط به رژیم‌های فاسد گذشته بوده که خوشبختانه در حال حاضر تفکر «خواستن و توانستن» جایگزین آن شده است.

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 29 فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک این روز به تمامی مردم و نیروهای ارتشی کشور بیان کرد: نیروهای مسلح کشور با قدرت و صلابت برای پاسداری از نظام آمادگی کامل دارند.

وی با مقایسه ارتش و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با ارتش سایر کشورهای دنیا تاکید کرد: آنچه سبب برتری ارتش ایران نسبت به سایر کشورها می‌شود تفکر دینی و اعتقاد راسخ الهی است.

حجت الاسلام احمدی خرم با اشاره به پیشرفت‌های حاصله در تجهیزات نظامی کشور در طی سالیان پس از پیروزی انقلاب افزود: درست است که در این مدت تجهیزات نظامی دشمنان کشور نیز پیشرفت داشته است اما آنچه ارتش ما را با آن‌ها متفاوت می‌کند ایمان الهی و جهاد فی سبیل الله است.

وی در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: در این ایام مردم با ایمان جامعه اسلامی، حرمت سوگواری دخت مکرم نبی اسلام (ص) را حفظ کنند.