ناهنجاری های اطراف حرم شاهچراغ(ع) برطرف شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز، گفت: حرم مطهر شاهچراغ(ع) یک مسجد، سنگر و حرم است که نسبت به آن باید توجه ای خاص داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تمامی مسئولین استان و شهرستان باید نسبت به ناهنجاری های اطراف این حرم برخورد های جدی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه باید مراقب بود که مجتمع های تجاری در شیراز تبدیل به مکانی برای ناهنجاری اجتماعی نشود یادآور شد: هفته گذشته مجتمع تجاری در شیراز با حضور برخی از مسئولین افتتاح شد که در این مجتمع رفتارهای خلاف شرع و عرف جامعه دیده می شود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: مسئولین متوجه باشند که افتتاحیه هر مرکزی بیانگر رفتارهای آینده این مجموعه است و حال باید دید که این مرکز محلی برای فروش تولیدات ملی می شود و یا غیر از این خواهد بود.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای تحقق نام سال 91 تنها پنج ماه فرصت است، گفت: تمامی قوا باید برای تحقق نام سال جاری تلاش کنند که در این راستا باید توجه داشت که مردم انتظار ارایه برنامه های عملی از سوی مسئولین برای تحقق این نام گذاری دارند.

وی تاکید کرد: از نیمه دوم سال جاری کشور تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار می گیرد و از این روباید هرچه تلاش است ارایه کنیم تا نام گذاری سال جاری درهمان چند ماه اول سال 91 محقق شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: نباید کشور ما تبدیل به مرکزی برای فروش کالا های بی کیفیت کشورهای دیگر شود.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن 29 فروردین روز ارتش، گفت: کشورهای قدرتمند دنیا به دنبال این هستند که نیروهای دیگر کشورها ضعیف باشند تا بتوانند ذخایر آنان را به تاراج ببرند.

وی تصریح کرد: نیرو های مسلح ایران نیز با تقویت و توجه به ارزش های اسلامی اجازه تجاوز و چشم داشت به هیچ کشوری را نخواهند داد.