غیبت لشگری پور به دلیل قهر نیست

جعفر گودرزی؛ مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پژمان لشگری پور معاون فرهنگی فارابی در روزهای پایانی سال گذشته درخواست داشتند به دلیل برخی مسائل شخصی از سال 91 در فارابی حضور نیابند که آقای میرعلایی موافقت نکرد.

وی افزود:ایشان از 25 اسفند ماه به سفر رفتند و همانطور که می دانید در نوروز نیز به خاطر تعطیلات در هفته های ابتدایی کسی سرکار حاضر نبود. ایشان به دلیل اینکه معاون فرهنگی است درگیر ساخت پروژه تاریخی "استرداد" هستند و با گروه در مسکو، شمال و تهران نیز همراه بودند.

گودرزی ادامه داد: از طرف دیگر ما روز 20 فروردین به همراه ایشان، مدیرعامل فارابی و حسن نجاریان بر سر مزار شهید آوینی رفتیم. البته هم اکنون جشنواره فیلمنامه نویسی انقلاب نیز در فارابی مراحل برگزاری را طی می کند و لشگری پور از طراحان این جشنواره بودند و از ابتدای سال تا کنون در سه جلسه حضور داشتند. پس قهری در میان نیست.

وی همچنین درباره پروژه های در حال تولید فارابی عنوان کرد: هم اکنون پروژه های "استرداد"، "شهید چمران"، "سلام، خداحافظ"، "پدر و پسر"، "مروارید"، "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" و چندین فیلم کودک و نوجوان در مراحل مختلف تولید هستند.