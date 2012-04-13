کمبود جایگاه سوخت CNG پلدختریها را کلافه کرد/شهرستان ترانزیتی با یک جایگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر در سخنانی اظهار داشت: این شهرستان تنها یک جایگاه سوخت CNG دارد این در حالی است که پلدختر در مسیر جاده ترانزیتی کشور قرار دارد و روزانه 30 هزار وسیله نقلیه در آن عبور و مرکز ثقل و اتصال و گلوگاه استان های شمال به جنوب کشور است.

وی ادامه داد: خودروهای دو گانه سوز زیادی در این مسیر ترانزیتی تردد می کنند که این امر توسعه جایگاههای سوخت گاز در این شهرستان را ضروری کرده است.

امام جمعه پلدختر با اشاره به وجود استاندارد یک جایگاه برای هر هزار خودرو گفت: با توجه به افزایش روز افزون تعداد خودروهای دو گانه سوزدر این شهرستان، تنها جایگاه CNG پاسخگوی نیاز نیست.

حجت الاسلام لروند افزود: این موضوع به یک معضل تبدیل شده زیرا ایجاد صفهای طویل رانندگان خودروهای دو گانه سوز را کلافه و وقت آنها را به حراج گذاشته و به دلیل این مشکلات برخی گرایش بیشتری به استفاده از گازهای خانگی در خودروها پیدا کرده اند.