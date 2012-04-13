فاز دوم هدفمندی یارانه ها با هوشمندی اجرا شود

حجت الاسلام محسن کازونی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی به روز ارتش اشاره کرد و گفت:امسال و سه شنبه هفته آینده رزمایشی بزرگی به همت ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرج برگزار می شود.

وی با بیان ویژگیهای متمایز نظامیان کشورمان با سایر کشورها؛ ایمان واعتقاد نظامیان کشور را وجه تمایز مهمی برشمرد که این عده را از سایر نظامیان متفاوت می کند.

وی ضمن پاسداشت روز ارتش از نظامیان خواست به تقویت انگیزه های دینی بپردازند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به فاز دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از مردم و دولت خواست در این خصوص هوشمنداته تر عمل کنند.

وی باتاکید بر اینکه اجرای این طرح نباید موجب فشار اقتصادی شود خواهان اجرای کارشناسانه طرح شده و با برشمردن مزایای اجرای این طرح بزرگ اقتصادی ازسوی دولت از مردم نیز در خواست کرد: با مدیریت خود بر هزینه ها و مصرف و پرهیز از اسراف و شتابزدگی در خرید موجب آرامش بازار و حصول نتایج بهتر این طرح بزرگ اقتصادی شوند.

کازرونی همچنین به بحث کوفی عنان و نفوذ ایران در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: در جغرافیای سیاسی ما موفق هستیم و به خاطر همین کوفی عنان به ایران آمده است.

وی بیداری اسلامی و حرکت در مسیر ولایت فقیه را رمز پیروزی و اثرگذاری ایران در منطقه برشمرد.