  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

آیت الله علما:

شهید صیاد شیرازی تا آخرین لحظات زندگی در خدمت نظام و ملت بود

شهید صیاد شیرازی تا آخرین لحظات زندگی در خدمت نظام و ملت بود

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمانشاه گفت: شهید صیاد شیرازی یکی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که تا آخرین لحظات زندگی پربارشان در خدمت نظام و ملت ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های هفته نماز  کرمانشاه گفت: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، حق مسلم و طبیعی هر ملتی است که متاسفانه برخی از دولتهای غربی و استکباری حاضر نیستند که دیگران از این مهم استفاده کنند.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: ملت ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای هزینه های زیادی داده است و در این راه بسیاری از فرزندان و نخبگان این کشور، توسط ایادی استکبار ترور شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن 29 فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: ارتش همیشه سلحشور ایران، در 8 سال دفاع مقدس همراه و همگام با سپاه پاسداران و نیروهای بسیج در دفاع از کیان کشور ایران، لحظه ای درنگ نکردند و توانستند که در این 8 سال ایثارگری های فراوانی را بیافرینند.

آیت الله علما گفت: شهید صیاد شیرازی یکی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران است که تا لحظات زندگی پربارشان در خدمت نظام و ملت ایران بودند و دیدیم که دشمنان و بدخواهان چشم دیدن این عزیز را نداشتند و با ترور ناجوانمردانه ای، این سرمایه عظیم و مردمی را از ملت ایران گرفتند.

کد مطلب 1575809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها