بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی مهندس نجم الدین، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، عبدا.. بابایی،مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو، به عنوان معاون جدید بازاریابی و فروش این گروه صنعتی منصوب شد.



نجم الدین در حکم انتصاب وی اظهار امیدواری کرده است که با حضور معاون جدید بازاریابی و فروش، از توان و شایستگی های منابع مدیریتی و تخصصی موجود و کارآمد بهره گیری لازم صورت گرفته و فعالیت های حوزه بازاریابی و فروش به نحوی سازماندهی شود که با در نظر گرفتن چشم انداز و برنامه های شرکت، سهم بازار آن در قالب یک برنامه جامع حفظ و توسعه یابد.

میرجواد سلیمانی، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو درکیفیت و توسعه محصول در مراسم تودیع و معارفه معاون بازایابی و فروش ایران خودرو با تاکید بر لزوم ساماندهی عملیات فروش ایران خودرو گفت: فروش ایران خودرو باید به صورت سیستماتیک و برنامه محورعمل کند تا بتواند در فضای رقابتی سهم بیشتری در بازار فروش خودرو بدست آورد.



وی با اشاره به سابقه و تخصص عبدا.. بابایی،معاون جدید بازاریابی و فروش اظهار امیدواری کرد که وی بتواند در این مسئولیت جدید با استفاده از روش های نوین مدیریتی، سهم گروه صنعتی ایران خودرو در بازار خودروی کشور را از نظر تعدادی و ریالی حفظ و گسترش دهد.



قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو افزود: مدیریت ارشد شرکت انتظار دارد که معاون جدید فروش و بازاریابی با سرعت و دقت برنامه های مدونی را ارایه دهد تا به صورت مهندسی شده بتوانیم میزان فروش محصولات را افزایش دهیم.وی اضافه کرد: ایران خودرو در سال گذشته در خدمات فروش مقام اول کشور را بدست آورد و امیدواریم در امسال رشد و پویایی در فروش و بازاریابی ایران خودرو به گونه ای باشد که این مقام در حوزه فروش نیز بدست آید.



سپس عبدالله بابایی، معاون جدید بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: امیدوارم با همکاری همه بخش های ایران خودرو بتوانم در زمینه فروش و بازاریابی فعالیت های مطلوبی را در راستایی اهداف مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهم.



وی تصریح کرد: بخش فروش در ایران خودرو بخش حساسی به شمار می رود و امیدوارم با کمک همه دست اندرکاران که در محصول نهایی شریک هستند بتوانیم محصولات ایران خودرو را به نحو احسن به مشتریان تحویل دهیم و زمینه ساز رشد وتعالی گروه صنعتی ایران خودرو باشیم.



بابایی که بیش از 12 سال تجربه مفید درحوزه مدیریت های فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و ارتباطات صنعت خودروسازی کشور دارد، دارای فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA از دانشگاه آزاد اسلامی است. "راه تویوتا درفروش بازاریابی" و "استیو جابز به زبان خودش" از جمله کتاب های اخیر اوست که ترجمه و منتشر کرده است.



وی پیش از این مسئولیت هایی نظیر مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت های قطعات یدکی و گسترش خدمات پارس خودرو، مدیریت بازاریابی و فروش پارس خودرو، قائم مقامی معاونت فروش و خدمات پس از فروش پارس خودرو، نایب رئیسی هیات مدیره شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو) و قائم مقامی معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو را بر عهده داشته و از سال 88 تاکنون مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو است.