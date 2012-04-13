موسی احمدی در حاشیه بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان به خبرنگار مهر گفت: در نشستی که با رئیس بیمارستان امام خمینی داشتیم، مسائل، مشکلات و کمبودهای این بیمارستان را با رئیس بیمارستان برسی کردیم.

وی ادامه داد: در این بازدید از بخش‌های مختلف این بیمارستان دیدن کردیم و به همراه مسئولان بیمارستان از بیماران عیادت کردیم و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شدیم که برای رفع این مشکلات تلاش خواهیم کرد.

نماینده منتخب حوزه جنوبی استان بوشهر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مسائل حوزه انتخابیه خود شامل شهرستان‌های دیر، کنگان و جم را به صورت موضوعی بررسی و پیگیری می‌کنیم.

وی به بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: در راستای این موضوع، هفته جاری را به پیگیری مسائل بهداشت و درمان حوزه انتخابیه اختصاص دادیم.

احمدی افزود: به منظور آشنایی با مشکلات بیمارستان عسلویه از این مرکز با کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی بازدید کردیم و از نزدیک در جریان روند این پروژه قرار گرفتیم.‌

وی همچنین به بازدید از بیمارستان جم اشاره کرد و اظهار داشت: مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته است.

نماینده منتخب حوزه جنوبی استان بوشهر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص بیمارستان دیر نیز در جریان امر قرار گرفته‌ایم و مذاکراتی در این باره داشته‌ایم.