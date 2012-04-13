همایش کوهپیمایی خانوادگی در مجتمع تفریحی 14 معصوم خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته سلامت صبح جمعه، 25 فروردین در ارتفاعات مجتمع تفریحی 14 معصوم خرم آباد برگزار شد.

در همایش کوهپیمایی خانوادگی در مجتمع 14 معصوم خرم آباد، مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان در جمع شرکت کنندگان در این همایش از شروع تست های علمی استعدادیابی در کشور به زودی برای اولین بار در خرم آباد خبر داد و گفت: امیدواریم که قهرمانان آینده ایران اسلامی در المپیک از طریق این تست ها شناسایی شوند.

فرهاد نیکو خصال افزود: لرستان به عنوان مرکز علمی استعدادیابی کشور شناسایی شده که برای استعدادیابی کار را از مدارس دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: استعدادیابی از یک مسیر طراحی شده صورت می گیرد و شامل مباحث روان شناسی، فیزیولوژی و تمرینات آمادگی جسمانی است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان به اجرای طرح آمایش ورزش در لرستان اشاره کرد و گفت: این طرح به عنوان علمی ترین کار در سطح کشور مطرح است.

بنابر این گزارش در این همایش علاوه بر اهدای یک دستگاه خودروی سواری با قید قرعه جوایز نفیس دیگری به شرکت کنندگان در این همایش اهدا شد.