طی 33 سال گذشته ارتش به خوبی از پس امتحانات مختلف بیرون آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه نیروهای نظامی به عنوان امید ملت ها و مظلومان هستند، افزود: ارتش ایران و نیروهای نظامی ایران همواره در صحنه های مختلف پیرو ولایت فقیه و در کنار مردم بودند و علیه هرگونه تعدی دشمن به تمامیت ارضی ایران آماده مقابله هستند.

وی از ارتش به عنوان ذوالفقار رهبری یاد کرد و ادامه داد: ارتش و نیروهای مسلح پیرو ولایت فقیه هستند و همواره آماده باش و پیرو فرامین ولایت با قدرت بازدارنگی قوی و تجهیزات مدرن در مقابله با هر تهدیدی هستند.

حجت الاسلام خاتمی، با اشاره به فرامین و بیانات حضرت علی(ع) در خصوص نیروهای نظامی در نهج البلاغه افزود: ارتشیان و نیروهای نظامی در عرصه های مختلف سنگربانان عزت و شرف هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، با یادآوری حضور حداکثری و گسترده مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم افزود: حضور و رای مردم در صحنه های مختلف حمایت و پشتیبانی از نظام و ولایت فقیه است.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه با اشاره به مراسمات ویژه ایام فاطمیه در نقاط مختلف استان زنجان افزود: هیچ کس قادر به درک حقیقت و معرف وجودی حضرت زهرا(س) نیست.

وی با یادآوری برگزاری مراسمات عزاداری باشکوه و با شور و شعور ویژه در استان زنجان افزود: مراسم های عزاداری ویژه ایام فاطمیه دوم در استان زنجان باید همانند ایام محرم برگزار شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ادامه با تاکید بر اینکه ملت فلسطین در طی بیش از 60 سال مقاومت و جهاد علیه رژیم منحوس اسرائیل بر حق خود تاکید کردند به شهادت سالروز یکی از رهبران بزرگ فلسطین و جنبش به خصوص جنبش حماس اشاره کرد و افزود: ترور رهبران و مردم فلطسین ذره ای در اراده ملت آزادیخواه فلسطین در رسیدن به حق مشروع خود اثر نمی کند.

حجت الاسلام خاتمی، به منویات بنیانگذار کبیر انقلاب امام راحل مبنی بر اینکه "بکشید ما را، ما زنده می شویم" اشاره کرد و افزود: با وجود شهادت بزرگ مردان فلسطینی، مردم فلسطین برای ایستادگی در مقابل اسرائیل اشتغالگر مصمم تر شده و با وجود گذشت 60 سال در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده اند.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ساز استان زنجان در خصوص تلاش تامین مسکن محرومان و اقشار کم درآمد، گفت: حضرت امام خمینی(ره) با دوراندیشی و درایت خود با ایجاد حساب 100 امام در راستای رفع معضل مسکن محرومان انقلابی بزرگ ایجاد کردند و در حال حاضر بنیاد مسکن و خیرین مسکن ساز گام های بزرگ در این خصوص برداشته اند.