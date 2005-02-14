به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري "مهر"، خانه هنرمندان ايران با برگزاري نمايشگاه هنر مفهومي قدم موثري در جهت تشويق هنرمندان نوگرا برداشته است.

در اين نمايشگاه، امير هوشنگ اردويي و شبنم افرند اثر "ويديو اينستالين" خود را تحت عنوان "دسره" (DASRA) به نمايش گذاشتند. "دسره نام كرمي است كه در تمام مدت زندگي اش، به اميد پروانه شدن زيست مي كند. اما او هنگامي كه پروانه شد، فقط به پرواز نمي انديشد." آثار اميرهوشنگ اردويي و شبنم افرند با اين جملات بر سردر ورودي آغاز مي شود و سپس بينده خود را در مواجهه با يك اثر كاملا مدرن مي يابد. ويدئوآرتي كه ساخته افرند و اردويي است، تداعي كننده زايش و آفرينش است كه فضاي سيپد گالري با كاغذهاي پوستي آويخته شده بر در و ديوار، به القاي اين زايش و آفرينش بيشتر كمك مي كند.

همچنين در اين نمايشگاه، مهناز پسنجاني و جمشيد حقيقت شناس با تركيب اشيا گوناگون بر سطح فلزگون و نقره رنگ به آفرينش يك فضاي سرد و بي روح شهري درذهن بينده دست مي زنند. در تابلوهاي مهناز پسنجاني و جمشيد حقيقت شناس عدم حضور ارتباط مابين اشياء ، عدم ارتباط ريشه دار انشاني را بر ذهن مي نشاند.

درگوشه اي ديگراز گالري خانه هنرمندان، اثري از فريدون اميري تحت عنوان "چوب گردها" به نمايش در آمده است، دراين اثر اميدي با قراردادن ظرف بزرگي كه در آن آب تعفن زده ريخته است، به نوعي زندگي چوب گردها را به نقادي مي كشاند.

در اين نمايشگاه همچنين اثري از رامين اعتمادي بزرگ به نمايش در آمده است. در اين اثر كه " اجسام از آنچه در آيينه مي بينيد به شما نزديك ترند" نام دارد، با محور كردن فضاي داخلي اثرش تاكيد بيشتري برآن مي نمايد، فضاي داخلي اثر اعتمادي گدايان خيابان خوابي است كه اطراف آنها كفش هايي قرار گرفته اند. اين كفش ها بي شك بي اعتنايي رهگذاران را در زندگي روزمره و اجتماعي ياد آورمي شوند.

"جنگ جهاني سوم" احمد نادعليان هم يك "ويديو آرت" است كه از ديگر آثار اين نمايشگاه است كه با چيدمان و تدوين عكس هاي از صحنه هاي جنگ عراق و واقعه 11 سپتامبر به يك آفرينش ويدوي ارت دست زده است. آنچه در اثر نادعليان بيش از اثرش توجه مخاطب را به خودجلب مي كند جمله اي است كه در ورودي گالري نوشته است. نادعليان اثرخود را اينگونه آغاز مي كند كه "مي شود آيا به خاطر صبح جنگيد".

به طور كلي، مجموعه آثار ارايه شده در اين نمايشگاه، داراي مفاهيمي اجتماعي هستند و به عبارتي هنرمندان با انتخاب گوشه اي از نسل هاي اجتماعي و قرار دادن آن دركنج يك گالري قصد دارند تا با اين جداسازي، برماهيت دردناك اين وقايع، تاكيد بيشتري بكنند.

گفتني است اين نمايشگاه تا 25 بهمن ماه سال جاري در گالري خانه هنرمندان ايران داير مي باشد.