تجلیل از برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و الگوهای برتر تدریس در شیروان

مهدی سرایدار درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 134 برگزیده المپیادهای دانش آموزی، وبلاگ نویسی و الگو برتر تدریس در شهرستان شیروان تجلیل شد.
وی با بیان اینکه تقدیرشدگان بخش دانش آموزی 75 نفر از منتخبان المپیاد علمی، رایانه، علوم، جشنواره نوجوان خوارزمی، پژوهش و تحقیق و طرح کوشا هستند، افزود: علاوه بر این تعداد 59 نفر نیز در بخشهای وبلاگ نویسی مورد تقدیر قرار گرفتند.
سرایدار ادامه داد: همچنین تعدادی از همکاران فرهنگی که در بخش الگو برتر تدریس حائز رتبه شده بودند تقدیر شد.
رئیس آموزش و پرورش شیروان با اشاره به هفته معلم اظهار داشت: معلمان نمونه شیروانی در سطح شهرستانی، استانی و کشوری انتخاب شدهاند.
وی تصریح کرد: در سال جاری برنامههای متنوعی برای برگزاری هفته معلم و تکریم مقام شامخ فرهنگیان پیش بینی شده است.
وی مهمترین برنامههای هفته معلم در شهرستان شیروان را حضور مسئولین شهرستانی در مدارس و تبریک هفته معلم به همکاران، برگزاری همایش تجلیل از مقام معلم، افتتاح مدارس هوشمند، عطرافشانی مزار شهدای گمنام و دیدار با خانوادههای معلمان شهید عنوان کرد.
