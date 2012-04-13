تساوی با سپاهان حکم پیروزی داشت/ خسارت وارده به پرسپولیس قابل جبران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زارع ضمن بیان این مطلب گفت: ما به توانایی های کادر فنی و بازیکنان خود ایمان داشتیم و اگر محرومیت بی دلیلی چند بازیکن و فشارهای روزهای گذشته نبود، بدون تردید پرسپولیس در ادامه پیروزی های خود در باری با سپاهان به سه امتیاز دیگر می رسید تا هر چه بیشتر به کسب سهمیه نزدیک شود. اگر اشتباهات داوری در بازی با داماش نبود، پرسپولیس در همین دو بازی، پنج امتیاز دیگر به اندوخته های خود اضافه می کرد، بدون تردید خسارت وارده به پرسپولیس و هواداران اصلا قابل جبران نیست.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس، در ادامه با بیان اینکه تمامی نگاه ما به رای کمیته استیناف است، گفت: ما به استقلال کمیته استیناف اعتقاد داریم. سوابق رئیس و اعضای این مرجع، نشان دهنده شرافت آنهاست. همچنین به صداقت آقای کفاشیان هم ایمان داریم و می دانیم این موارد برای هواداران پرسپولیس که این روزها نگران برخوردهای صورت گرفته با تیم خود هستند، نیز به اثبات خواهد رسید.