نگران پیشنهادهای مالی به مربیان و بازیکنان صبا هستیم/ گزینه اصلی ما ویسی است

مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ویسی پیش از آنکه در نشست خبری دیدار استقلال - صبای قم موضوع پیشنهاد 150 میلیون تومانی را برای شکست تیم صبا مطرح کند، این موضوع را با ما درمیان گذاشته و گزارش کرده بود.
وی در ادامه افزود: با توجه به جو ملتهبی که فوتبال دارد، تمایل نداشتیم این موضوع رسانهای شود و فضا را از آنچه که هست بدتر کند. به همین خاطر موضوع را به وکیل باشگاه ارجاع کردیم.
مدیرعامل باشگاه صبای قم خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تیم صبا در استان قم حضور دارد و مسئولان استان نسبت به شرایط تیم حساس هستند، موضوع پیشنهاد به ویسی و بختیاریزاده را به دستگاههای امنیتی استان گزارش کردهایم تا پیگیریهای لازم در این خصوص به عمل آید.
رمضان بیگی با اشاره به اینکه پیشنهاد به عبدالله ویسی برای چند ماه پیش بوده اما سهراب بختیاریزاده چند روز پیش با پیشنهادی مالی مواجه شده است، افزود: نگرانیم که بازهم چنین پیشنهادهایی با نفرات تیم ما مطرح شود. شاید یک بازیکن به مانند ویسی و بختیاریزاده توان مقاومت در برابر این پیشنهاد را نداشته باشد.
وی ادامه داد: خدا را شکر هم ویسی و هم بختیاریزاده نسبت به این پیشنهادها واکنش نشان داده و بلافاصله ما را در جریان گذاشتند. شاید به ظاهر این برای ما مشکل ساز نباشد اما در عمل باعث میشود تمرکز مربیان و بازیکنان صبا در هفتههای حساس پیش رو از بین برود.
مدیرعامل باشگاه صبای قم در واکنش به اظهارات عبدالله ویسی که گفته بود اگر شرایط تیم صبا به همین شکل بماند فصل آینده در این تیم مربیگری نخواهد کرد، گفت: من هم تا حدودی با حرفهای ویسی موافقم و شاید فضا آنطور که ایشان میخواهد برای کار ایدهآل نیست اما با این حال تلاش شده که شرایط مساعدی برای کار کردن فراهم آید.
وی در خاتمه تصریح کرد: فعلا منتظریم که مسابقات لیگ برتر به اتمام برسد و پس از آن در خصوص تمدید قرارداد ویسی با توجه به نیازها و کمبودهایی که تیم دارد و اهدافی که پیش روی ماست تصمیم گیری خواهیم کرد. فعلا گزینه اول و آخر ما ویسی است و تمایل داریم او فصل آینده نیز در صبا بماند.
نظر شما