رژیم اسرائیل بارها به مقدسات دین اسلام توهین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان قصرشیرین با اشاره به همراهی و همدلی ملت و نظام جمهوری اسلامی، گفت: بعد از گذشت 33 سال از طول پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایتمداری خود را به جهانیان نشان داده اند.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: خوشبختانه نیروهای اطلاعاتی و فرزندان این انقلاب، همیشه هوشیار بوده و هستند و دیدیم که چند روز پیش، یکی از بزرگترین و مهمترین شبکه های جاسوسی و خرابکاری رژیم غاصب اسرائیل را منهدم کردند.

خطیب جمعه قصرشیرین با اشاره به فرا رسیدن 29 فروردین روز ارتش، گفت: ارتش جمهوری اسلامی همیشه ثابت کرده است که در کنار ملت و نظام است و برای حفظ و پاسداری از این نظام از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

حجت الاسلام افزود: اسرائیل یکی از کشورهای غاصب است که بارها و به کرار به مقدسات دین اسلام توهین کرده است و این امر برای رژیم غاصب اسرائیل به موضوعی معمولی تبدیل شده است.

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: از بین رفتن اسرائیل، برای دین اسلام و مسلمانان دنیا بسیار واجب و ضروری است.

وی با اشاره به قدرت و ایستادگی ملت ایران در این 33 سال، گفت: ملت ایران بارها و در همه صحنه ها ثابت کرده است که پیشتیبان و یاور نظام و ولایت فقیه هستند.

حجت الاسلام ملیک افزود: کشورهای استکباری باید بدانند که ایران، عراق و یا افغانستان نیست که تسلیم خواسته های نامشروع این کشورها شود.

خطیب جمعه قصرشیرین در پایان تاکید کرد: کشور ایران، امروز به کشوری مهم و تاثیرگذار در دنیا تبدیل شده است و در معادلات جهانی نقشی اساسی دارد.

