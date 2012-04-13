مسئولان به فکر معیشت مردم باشند/ گرانیها متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر؛، حجت الاسلام حسین خالق پرست در خطبه های این هفته نماز جمعه کمالشهر اظهار داتش: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فرار سران خائن رژیم خود فروخته ی پهلوی خصوصاً امرای ارتش و اعدام بعضی از آنها ،عده ای از منافقین و بدخواهان امنیت کشور ،در پی انحلال ارتش برآمدند و با ارائه برنامه ها بدنبال ازبین بردن نیروی توانمند ارتش شدند.

وی ادامه داد: اما امام ما با افق روشنی که داشتند و با تدبیر خاص خود دست ایادی را خواندند و با این طرح خائنانه به مخالفت جدی پرداختند وامروز وجود ارتش مقتدر و آگاه ومومن مدیون امام خمینی(ره)است که فرمودند: ارتش اساس یک مملکت است،حافظ یک مملکت است و اگر ارتش اسلامی ،فکرش اسلامی بشود مملکت را به کمال مطلوب می رساند و از اینرو واین روز رابه همه دلاوران متدین ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض می کنم.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به کشف و انهدام جاسوسی و ترور وابسته به موساد در کشورتوسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، از خنثی کردن این توطئه قدردانی کرد.

وی با اعتراض به گرانیهای لجام گسیخته در کشور گفت: متاسفانه باید از بی برنامگی و بی توجهی مسئولین به این امر گله کرد، که مردمی که ای نهمه در صحنه حضور دارند، گرانی لجام گسیخته ی غیر منطقی و در خیلی از موارد مصنوعی به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است.



امام جمعه کمالشهر خطاب به مسئولان گفت:ما اگر حضور مردم را در صحنه میخواهیم باید به فکر معیشت مردم وحداقل امکانات برای آنان باشیم. این مردم شایسته خدمتند و کاربرای مردم منتی برآنها نیست؛ نوکری برای مردم افتخار است.

