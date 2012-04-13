۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

مسئولان به فکر معیشت مردم باشند/ گرانیها متوقف شود

کمالشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه کمالشهر با انتقاد از گرانیهای لجام گسیخته در کشور از مسئولان خواست همچون دعوت مردم به حضور در صحنه ها، برای معیشت مردم نیز چاره اندیشی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر؛، حجت الاسلام  حسین خالق پرست در خطبه های این هفته نماز جمعه کمالشهر اظهار داتش: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فرار سران خائن رژیم خود فروخته ی پهلوی خصوصاً امرای ارتش و اعدام بعضی از آنها ،عده ای از منافقین و بدخواهان امنیت کشور ،در پی انحلال ارتش برآمدند و با ارائه برنامه ها بدنبال ازبین بردن نیروی توانمند ارتش شدند.

وی ادامه داد: اما امام ما با افق روشنی  که داشتند و با تدبیر خاص خود دست ایادی را خواندند و با این طرح  خائنانه به مخالفت جدی پرداختند وامروز وجود ارتش مقتدر و آگاه ومومن مدیون امام خمینی(ره)است که فرمودند: ارتش اساس یک مملکت است،حافظ یک مملکت است و اگر ارتش اسلامی ،فکرش اسلامی بشود مملکت را به کمال مطلوب می رساند و از اینرو واین روز رابه همه دلاوران متدین ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض می کنم.

امام جمعه کمالشهر با اشاره به کشف و انهدام جاسوسی و ترور وابسته به موساد در کشورتوسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، از  خنثی کردن این توطئه قدردانی کرد.

وی با اعتراض به گرانیهای لجام گسیخته در کشور گفت:  متاسفانه باید از بی برنامگی و بی توجهی مسئولین به این امر گله کرد، که مردمی که ای نهمه در صحنه حضور دارند، گرانی لجام گسیخته ی غیر منطقی و در خیلی از موارد مصنوعی به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است.

امام جمعه کمالشهر خطاب به مسئولان گفت:ما اگر حضور مردم را در صحنه میخواهیم باید به فکر معیشت مردم وحداقل امکانات برای آنان باشیم. این مردم شایسته خدمتند و کاربرای مردم منتی برآنها نیست؛ نوکری برای مردم افتخار است.
 

