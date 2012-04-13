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۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد:

انگیزه‌های دینی در انحصار ارتش اسلام است

انگیزه‌های دینی در انحصار ارتش اسلام است

اصفهان – خبرگزاری مهر: امام جمعه اصفهان گفت: انگیزه‌های الهی دینی تنها در اختیار ارتش اسلام است و ارتش‌های دنیا از آن بی‌بهره هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه امروز اصفهان به مناسبت روز 29 فروردین و روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ارتش‌های تمام دنیا در سه اصل مهارت، سازماندهی نظامی و تجهیزات جنگی با یکدیگر مشترک بوده و افزایش این سه مورد نشان‌دهنده توان نظامی یک ارتش است اما ارتش اسلام از یک مقوله دیگر به نام انگیزه الهی و دینی نیز برخوردار است.

وی تاکید کرد: انگیزه‌های دینی و الهی در بین نیروهای مسلح ایران روز به روز در حال افزایش است.

امام جمعه اصفهان اشاره‌ای به نظرات مختلفی که درباره ارتباط با آمریکا منتشر می‌شود کرد و  بیان داشت: امر مذاکره با آمریکا تنها در حیطه تصمیمات رهبر معظم انقلاب است و حرف افراد دیگر از اهمیت برخوردار نیست.

وی اظهار داشت: البته نظر دادن اشخاص به طور طبیعی مشکل خاصی را به وجود نمی‌آورد و در زمان پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) نیز افراد نظرات مختلفی ارائه می‌‌کردند اما همین افراد نیز در زمان خاص خود، اطاعت‌های لازم را داشتند.

طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: طبق قانون اساسی ایران تصمیمات در مورد امور خارجی کشور بر عهده رهبر معظم انقلاب و وظیفه همگان این است که از دستورات اطاعت کنند.

وی با اشاره به اینکه نظرات شخصی ارائه شده به رهبر معظم انقلاب در مورد مذاکره با آمریکا نباید رسانه‌ای شود ، بیان داشت: طبق فرموده امام راحل (ره) رابطه ایران و آمریکا رابطه گرگ و میش است مگر اینکه آمریکا دست از سلطه‌گری خود بردارد.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: طبق نص صریح قرآن سلطه بر مسلمانان جایز نیست.
 

کد مطلب 1575834

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