پیشرفت های ارتش ایران در ابعاد مختلف قابل تحسین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: روزی که سران ارتش ایران در دوران پیروزی انقلاب هر یک به سمتی متواری یا محاکمه شدند، شاید کسی گمان نمی کرد که ارتش ایران دوباره پا بگیرد و حتی عده ای گمان می کردند که ارتش منحل شود.

وی افزود: اما در آن زمان امام (ره) با محاکمه سران مستبد و خودفروخته ارتش و وارد کردن نیروهای مردمی و قرار دادن سپاه و بسیج در کنار ارتش، به این قوا نیرویی تازه بخشید و امروز شاهد تبلور توانمندی های آن هستیم.

ناصری همچنین با اشاره به صحبت هایی که در برهه ای در مورد ادغام ارتش و سپاه شد، بیان داشت: مقام معظم رهبری در آن زمان با این اتفاق مخالفت کردند و توانستند دیگران را نیز مجاب کنند و امروز شاهد اثرات مثبت و سازنده این مخالفت هستیم.

وی افزود: ارتش ایران اکنون در آبهای خلیج فارس همچون دژی مستحکم ایستاده و دشمن جرات حمله نظامی به ایران را ندارد.

ناصری تاکید کرد: همین توانمندی ها باعث شده، ارتش ایران که در سالهای قبل از انقلاب، دست راست آمریکا و صهیونیست ها بود، امروز به خاری در چشم آنها تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) باعظمت و بزرگواری، عفاف و حیا و بزرگ منشی که داشت، الگویی کامل برای مسلمانان جهان به ویژه زنان است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهاجم فرهنگی که از سوی دشمن هر روز در حال شدت گرفتن است، به والدین نیز توصیه کرد: اینترنت و ماهواره را بدون نظارت در اختیار فرزندان خود قرار ندهند زیرا استفاده نادرست از آنها به طور قطع انحرافات را به دنبال خواهد داشت.