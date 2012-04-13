ایران بر مواضع خود در نشست 1+5 پافشاری خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک با تاکید بر اینکه در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 آمریکایی‌ها و غربی‌ها باید حقوق هسته‌ای ملت ایران توسط آژانس را به رسمیت بشناسند افزود: ایران تنها به فکر غنی سازی اورانیوم پنج درصد برای استفاده از انرژی اتمی در موارد صلح آمیز است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بدترین تحریم‌ها را علیه ایران اسلامی اعمال کردند تا ایران اسلامی را از پای درآورند، افزود: برای برگزاری نشست 1+5 باید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران لغو شود.

وی افزود: آمریکا و استکبار باید بدانند اگر ایران مجبور شود بیشتر قناعت کرده و سختی‌ها را تحمل می‌کند؛ اما از پای در نیامده و زیر بار حرف زور نخواهد رفت.

رابطه بین ایران و آمریکا رابطه گرگ و میش است

امام جمعه اراک با اشاره به بیان امام خمینی (ره) که فرمودند هر وقت آمریکا آدم شد ما برای برقراری رابطه با آنها فکر می‌کنیم، افزود: رابطه بین ایران و آمریکا رابطه گرگ و میش است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم در این زمینه با مقام معظم رهبری است، گفت: آمریکا برای برقراری رابطه با ایران باید کارهای غلط خود را اصلاح کند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: دشمنان باید بدانند ملت ایران پای آرمان‌های امام و شهدا ایستاده و اگر لازم باشد قدم‌های استوار خود را جلوتر هم خواهد گذاشت.

ارتش ایران همواره آماده است تا عزت ایران را حفظ و حراست کند

دری‌نجف‌آبادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: امیدواریم ارتش در کنار سایر قوا با همت بلند و هوشیاری هر چه تمام‌تر اقدامات لازم را در شرایط ویژه انجام دهد.

وی افزود: دشمنان ایران باید بدانند ارتش ایران همواره آماده است تا عزت ایران و مسلمانان را در تاریخ حفظ و حراست کند و اگر کوچک‌ترین تجاوزی از سوی دشمن به ایران اسلامی شود ارتش در کنار ملت ایران تجاوزگران را از اقدامات خود پشیمان خواهد کرد.

امام جمعه اراک گفت: اگر دشمنان فکر تجاوز به خاک این کشور را بکنند باید بدانند ارتش ایران با ایمان رزمندگان و حمایت این ملت کاری خواهد کرد که آنان از کرده خود پشیمان شوند آنان باید بدانند.

ایام فاطمیه بهترین فرصت برای شناخت حضرت زهرا (س)است

امام جمعه اراک با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)افزود: ایام فاطمیه بهترین فرصت برای شناخت حضرت زهرا (س) و الگوگیری از آن حضرت در زندگی شخصی و اجتماعی است.

وی گفت: حضرت زهرا (س) مدافع اصلی و واقعی ولایت بود و در همراهی با پیامبر (ص) گرامی اسلام و حضرت علی (ع) چهره نفاق را آشکار کرد و مسیر اسلام ناب محمدی (ص) را برای بشریت ترسیم کرد.