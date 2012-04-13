برخی برای تضعیف رهبری نظام اظهار نظرات خاصی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در خطبه های نماز جمعه این شهر نسبت به برخی اظهارات در مورد رابطه ایران و امریکا به شدت واکنش نشان داده و افزود: آمریکا و مزدورانش آرزوی رابطه با ایران را به گور خواهند برد.

جنایتهای آمریکا در کشور ما به آسانی فراموش نخواهد شد

وی بیان کرد: اینها بدانند تا زمانیکه رهبری بیدار و شجاع و ملتی سلحشور داریم که چه در زمان امام راحل و چه پس از ایشان در تمام مقاطع پشتیبان نظام خود بودند امریکا و مزدورانش آرزوی رابطه با ایران را به گور خواهند برد، ما جنایتهای امریکا و عمالش در کشورمان را به این آسانی فراموش نمی کنیم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: ملت ما دست از نظام و رهبرش نخواهد کشید، نقشه های دشمنان را می شناسد، البته باید آگاه بود، دشمن زخم خورده است و دست بردار نیست، کسانی هم از روی نادانی گاهی حرفهایی می زنند که علیه مصالح نظام و کشور است، امیدواریم خداوند این افراد را نیز هدایت نماید.

وی با اشاره به برگزاری نماز جمعه در گلزار شهدا سید فتح الله، رشادتهای شهدا را قابل ستایش دانسته و گفت: این شهدا حق بزرگی بر گردن من و شما دارند، فراموش نکنید شهرستان ما ۱۴۰۰ شهید و کشور بیش از ۰۰ هزار شهید داده است تا مستقل و سربلند بماند و اسلام در آن پایدار باشد.

محمودی افزود: چه بسیار پدران و مادران و همسران و فرزندانی که داغدار عزیزان خود شدند، شهدا جان خود را تقدیم کردند و حال از ما انتظار دارند که اسلام و نظام را حفظ کنیم، امروز منافقان و دشمنان نظام به صور مختلف سعی در تضعیف نظام دارند، آگاه باشید.

وی یادآور شد: طبق فرمایش امرالمومنین(ع) اگر خداوند مقدر نکرده بود که انسان متقی در دنیا بماند به قدر یک چشم به هم زدن حاضر نبود دنیا را تحمل کند.

امام جمعه ورامین ادامه داد: برای انسان با تقوا دنیا مانند یک اتاق تاریک و فاقد امکانات و آخرت به صورت یک باغ بسیار وسیع و پهناور همراه با قصرهای سر به فلک کشیده و نهرهای آب و عسل است.

وی بیان داشت: خداوند بزرگ از هرکس به اندازه وسع و استطاعتش تقوا می خواهد، مشخص است تقوای ما به ائمه معصومین نخواهد رسید لکن باید در حد توان و مقدار استطاعت با تقوا باشیم.

محمودی سپس به مال و اموال دنیوی اشاره کرده و اضافه کرد: در دو جای قرآن از "مال" تعبیر به "خیر" شده است، بله مال خیر است، شر نیست، عطیه الهی است، لکن مالی که از راه حلال کسب شده و در راه حلال خرج شود، اموال خود را انفاق کنید، بخل نداشته باشید، صفت بخل بسیار ناپسند است.

وی سپس با توصیه به قرض الحسنه اظهار داشت: آدم بخیل راضی نمی شود از مالش کسی بهره مند شود، حتی گاه بخیل راضی نیست که خودش هم از مال خود بهره برد و تنها در فکر این است که صفرهای حساب بانکی خود را اضافه کند و سرمایه اش را از میلیون به میلیارد برساند، این مال فایده ای ندارد، این مال نیست، مار است.

حد اعتدال در خرج اموال رعایت شود

وی افزود: مبادا در خرج کردن به زن و بچه سخت بگیرید، البته اسراف هم نکنید، حد وسط و اعتدال را رعایت کنید، اگر فامیل مستحق دارید به وی کمک کنید، دست همسایگان فقیر را بگیرید البته بی منت، این نباشد که انسان دست کسی را بگیرد و بر او منت گذارد.

محمودی بیان کرد: اگر قرض الحسنه دهید خداوند چند برابر به شما پاداش می دهد و شما را نیز می بخشد،دست افتاده را بگیرید، مخصوصا در این زمان و گرانی های موجود و اوضاعی که می دانید بسیاری از افراد آبرومند و مستمند با سیلی صورت خود را سرخ می کنند، آنهایی که توان مالی دارند سعی کنند دلی را شاد کنند، اینهاست که برای انسان سعادت بار و مسرت بخش است.

حضرت زهرا(س) خدمت فراوانی به اسلام و جهان تشیع کرد

وی در خطبه دوم نیز پس از توصیه به تقوای الهی ایام فاطمیه را مورد اشاره قرار داده و افزود: مقام حضرت زهرا(س) را جز خداوند، پدرش و ائمه معصومین(ع) نمی داند، ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارش با تمام توان از ولایت دفاع کرد و در همین راه هم به شهادت رسیدند و از این طریق خدمت فراوانی به اسلام و جهان تشیع کردند.

محمودی عنوان کرد: بحث شهادت حضرت مطلبی نیست که بنده یا امثال من مطرح کرده باشیم، در زیارتنامه ایشان در مفاتیح الجنان از معصوم رسیده است که "السلام علیک یا ایتها الصدیقه الشهیده"، شهادت ایشان در زیارتنامه آمده است، صدیقه هم یعنی کسی که در طول عمر خود یک دروغ هم نگفته است، این مقام بسیار عظیم است.

وی اضافه کرد: در تمام عالم بانویی وجود نداشته و نخواهد داشت که اینچنین مورد ظلم واقع شود و اموالش غصب شود، فدک ملک فاطمه زهرا(س) و پیامبر اکرم(ص) به ایشان واگذار شده بودند، لکن سیاستمداران ناحق فدک را غصب کردند.