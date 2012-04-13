انتقاد امام جمعه قم از گرانی افسارگسیخته/ مردم و مراجع نگرانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم اظهار داشت: پدیده گرانی به طور افسارگسیخته خودش را نشان می‌دهد و گرانی‌های اخیر موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم شده است.



وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌های اخیر مربوط به تورم جهانی است که برای مردم قابل درک است اما بخشی دیگر به خاطر سوء مدیریت و بی‌توجهی است.



وی با بیان اینکه چه توجیهی برای سوء مدیریت و بی‌توجهی وجود دارد، اظهار داشت: گرانی برای قشرهای آسیب پذیر سخت و آزاردهنده است و مسئولان باید با مشورت کارشناسانه تدبیری بیندیشند.



حجت‌الاسلام سعیدی خطاب به مسئولان گفت: مردم انتظار دارند شما با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالی که به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، با همدلی و همکاری همدیگر توطئه تحریم را خنثی کنید و از هر گونه مناقشات پرهیز کنید.



اظهارنظرهای ناپخته و مشکوک مشکل‌آفرین شده است



امام جمعه قم با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در حوزه دین اظهار داشت: برخی اظهارنظرهای ناپخته و مشکوک در همه عرصه‌ها به خصوص در عرصه دین و معارف اسلامی مشکل آفرین شده است.



وی داشتن ظرفیت بالا را یکی از امتیازات دین مبین اسلام برشمرد و افزود: در گذشته نقادان و کسانی که در حوزه دین شبهه داشتند با ائمه اطهار(ع) تماس می‌گرفتند و در عصر غیبت نیز عالمان دین پاسخگوی سئوالات و شبهات هستند.



حجت‌ الاسلام سعیدی تصریح کرد: اشخاصی نا آشنا با معارف اسلامی آن هم با روش مغالطه وارد عرصه شدند که این افراد "عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند".



در برابر علمای دین ادب داشته باشید



حجت‌الاسلام سعیدی گفت: با توجه به بازبودن عرصه نقل شبهات و اظهارنظرها، کسانی که می‌خواهند در این عرصه ورود پیدا کنند باید توانایی لازم را کسب کنند و برای دریافت پاسخ و استفاده از عالمان دینی به خصوص فقیه عالیقدر آیت‌الله العظمی جوادی آملی ادب برخورد را داشته باشند و درباره این بزرگان کلماتی نگویند که دور از ادب باشد.



وی حوزه علمیه را پشتیبان معنوی نظام دانست و تاکید کرد: به کسانی که اطلاعات لازم را ندارند توصیه می‌کنم که با سخنان نسنجیده با دشمنان همسو نباشند.



به گفته امام جمعه قم ورود ناآگاه در حوزه دین و معارف اسلامی سبب اظهارنظرهایی می‌شود که گاهی وقت‌ها موجب کفر می‌شود.



وی با ذکر مثالی در این زمینه اظهار داشت: یکی از کسانی که جاهل به دین است با کمال غرور گفته است " خدا کجا گفته که زن باید حجاب داشته باشد."



وی ادامه داد: این شخص حتی گفته است که "من خدایی که چنین چیزی گفته باشد را نفی می‌کنم" و حتی گفته بود که سوادش از سواد فقها بیشتر است و به مردم توصیه کرده که نیاز نیست روزه بگیرند و به جای اقامه نماز هر روز 10 دقیقه ورزش کنند.



حجت‌الاسلام سعیدی دوری از معارف دین، پناه بردن به دشمنان در خارج از کشور و جهل و غرور را موجب چنین اظهارنظرهایی دانست.



همچنان خواهان قطع رابطه با آمریکا هستیم



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رابطه با آمریکا گفت: با وجود اینکه از زمان قطع ارتباط ملت ایران با آمریکا، خصومت‌های آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده است اما این قطع ارتباط برکات زیادی برای ملت ما داشت است.



وی اضافه کرد: ما قصد جنگ نداشتیم اما واکنش غیرمنطقی و خصمانه دشمنان سبب شد بین خصومت آنها و رشد ما رابطه مستقیم برقرار شود.



حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه ایران اسلامی دلگرم وعده الهی بود ولی دشمنان می‌خواستند چراغ نظام را خاموش کنند، تصریح کرد: ایران اسلامی وابسته به اسلام و قرآن و عترت است ولی آمریکا خصومت کرد و نتیجه خصومت آنها و پافشاری ما به صدور انقلاب اسلامی منجر شده است.



وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی اظهار داشت: دولتمردان آمریکا با روحیه سلطه طلبی که دارند خودشان را متولی جهان می‌دانند و جز خباثت و تعدی چیز دیگری به بار نیاوردند.



امام جمعه قم تاکید کرد: سخن مردم ما این است که مادامی که دولتمردان آمریکا درباره کشور ما چنین مداخله‌ ای دارند ما همچنان خواهان قطع رابطه با آمریکا هستیم.



حجت‌الاسلام سعیدی افزود: بر اساس آموزه‌های دینی هر گونه رابطه با آمریکا و هر کشور دیگری که کشور و مردم ما را توهین و تحقیر می‌کنند پسندیده نیست.