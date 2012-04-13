مسئولان وزارت بازرگانی پیازکاران جیرفتی را دریابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر عسکری در خطبه های نماز جمعه این هفته جیرفت با اشاره به ایام فاطمیه گفت: ایام فاطمیه در شهرستان جیرفت بسیار غریب برگزار شده و مسئولان امر برای ایام فاطمیه دوم به درستی و در شان و جایگاه بانوی دو عالم به برنامه ریزی بکنند.

وی بر ترویج مراسمات عزاداری در منازل توسط مردم تاکید کرد.

عسکری همچنین ضمن تاکید بر تکریم سالمندان گفت: باید در این زمینه نیز بیش از این فرهنگ سازی شود.

خطیب جمعه جیرفت در ادامه ضمن هشداری جدی به مسئولان وزارت بازرگانی در خصوص افت شدید قیمت پیاز گفت: اگر کشاورزی آسیب ببیند و کشاورز به نوعی سرخورده و مایوس شود برای این منطقه ضرری غیر قابل جبران خواهد بود.

وی بیان کرد: بنده این صحبت ها را بنا به احساس و ابراز همدردی با کشاورزان و پیازکاران بیان می کنم و از مسئولان وزارت بازرگانی تقاضا دارم در این زمینه به صورت جدی وارد عمل بشوند.

عسکری گفت: پیگیریهای لازم از طرف مسئولان شهرستان و استان به درستی صورت گرفته ولی کسانیکه مسئول تنظیم بازار بودند به وظیفه شان به درستی عمل نکردند.

وی اظهارداشت: بنده به دور از مصلحت اندیشی در کنار جریانات خواهم بود و اگر مسئولان تنظیم بازار کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند.

امام جمعه جیرفت ضمن توصیه به پیازکاران و کشاورزان در خصوص تجمع در خیابان و درب فرمانداری طی روزهای اخیر گفت: اینکه در کوچه و خیابان محصولات خود را رها کنید، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه آن را نیز تشدید می کند و این کار درستی نیست.

وی گفت: کشاورزان باید در جهت رفع معضل همه ساله پیاز و دیگر محصولات منطقه نسبت به تشکیل یک تعاونی برای بازاریابی و به فروش رساندن محصولات اقدام کنند.

عسکری تصریح کرد: همین پیازی که توسط کشاورزان در خیابان رها می شود در سطح شهر کیلویی 600 تومان به فروش می رسد و باید راه حل این مشکل را از مجاری قانونی دنبال کرد.

وی همچنین از اقدامات انسان دوستانه هلال احمر در زمینه ویزیت رایگان نمازگزاران تقدیر کرد.

امام جمعه جیرفت تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز یکی دیگر از برکات نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: در زمینه مسکن اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.